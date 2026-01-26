死人租聯邦住房？全美20萬房客資格重審

HUD指出，審核後發現，在聯邦資助的住房項目裡，有近20萬名租戶需要接受資格核實。圖為一名行人走過聯邦住房與都市發展部(HUD)大樓前。(路透)

聯邦住房與都市發展部(HUD)早前的審計發現不少問題，有數以萬計不符資格的人、甚至「死人」租住聯邦資助的住房，現在下令要相關管理機構核實租戶的公民身分及資格。

福斯新聞報導，HUD於23日發出指令，所有公共住房機構，以及獲聯邦資助的資助房業主，要在30天內確認租戶的公民身分及資格。因為HUD早前與國土安全部 (DHS)聯合展開的審計發現，全美有數以萬計不符資格的租戶。

HUD指出，審核後發現，在聯邦資助的住房項目裡，有近20萬名租戶需要接受資格核實，包括近2.5萬名租戶已經過世，以及近6000名租戶並非美國公民 。

指令要求所有政府樓管理機構及參與資助的業主，須在30天內採取糾正措施，否則會面臨懲處。

HUD今次審查，是與DHS及美國公民及移民 服務局(USCIS)聯合協調展開。其中USCIS一直負責運作「外籍人士福利驗證系統」(Systematic Alien Verification for Entitlements)，主要是檢查移民是否有資格領取公共福利的計畫。

HUD部長特納(Scott Turner)在發出指令的同時表示，會竭盡全力不放過任何細節，又說很高興能夠與DHS合作，落實總統川普根除濫用納稅人資金的議程。

他強調，不符合資格的非公民無權領取福利，而HUD透過這項新指令及審核，正在建立新的流程，以保障納稅人資金的安全，將美國人民的利益放在第一位。

HUD負責公共及印第安住房計畫的助理部長霍布斯(Ben Hobbs)也說，此次核查工作的目的，是確保有限的住房資源能夠惠及符合條件的家庭，確保將美國家庭的利益放在首位，並要消除浪費、欺詐以及濫用行為。

DHS及USCIS目前尚未對參與今次核實資助住房租戶資格的行動置評。