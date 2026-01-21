川普執政周年秀成績單：上帝會為我的表現感到驕傲

川普總統20日在就職周年記者會上，花了大約1小時45分鐘回顧重返白宮一年以來的成就，同時發牢騷，抨擊政敵。(美聯社)

川普 總統20日在就職周年記者會上，花了大約1小時45分鐘回顧重返白宮一年以來的成就，同時發牢騷，抨擊政敵，威脅要對付盟友。川普結語時說：「我覺得上帝對我的工作表現會感到非常驕傲。」幕僚為川普二次執政第一年的成果列印了31頁資料，不過川普迅速翻過就放下，脫稿演出。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)20日進行新聞簡報前突然發文宣布，將有「特別嘉賓」一同加入。川普隨後和她一同現身白宮新聞簡報室舉行記者會。

自豪企業擴大對美投資

川普在記者會上細數政策成果，包括台積電、蘋果、Nvidia(輝達，又譯英偉達)等企業承諾擴大對美投資。他也稱，關稅 措施有助加強美國國安並帶來龐大稅收，盼最高法院對關稅案作出正確決定。

白宮幕僚提供的就職周年政績列表上，排在最前面的52項都與移民政策、邊境安全有關。川普表示，上台以來成功地阻斷了非法移民 潮，美國西南邊境變得鞏固。

川普在記者會上說，對於需要移民勞工的企業願意保持彈性。他說：「如果農場、旅館等地方都是好人在工作，我們願意盡可能跟他們合作。」

對於在明尼亞波利斯街頭遭移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)幹員開槍擊斃的美國公民芮妮‧古德(Renee Nicole Good)，川普表示，為古德之死感到難過，聽說古德父親是川普支持者，「希望他依然是支持者，但我不知道」。川普表示，聽到很多人告知說，古德父親「很喜歡你」，「我希望他能繼續保持」。

關稅政策有助加強國安

川普表示，執政以來降低通膨，簽署貿易協議減少出口障礙，多家企業承諾擴大投資。川普表示，承諾將在美國擴大投資的企業包括蘋果公司(Apple)、輝達(NVIDIA)、台積電(TSMC)、軟銀(SoftBank)、嬌生集團(Johnson & Johnson)、美光(Micron)、通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford)、本田(Honda)等。

他說，上任以來推出的關稅措施，有助於加強美國國家安全，創造龐大稅收。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，但至今尚未作出裁決。川普20日說，「我們正焦急等待案件結果」，若政府輸了，就可能必須盡力「把錢償還回去」。他希望最高法院能為國家做出正確決定，「如果他們不這麼做，將會造成問題」。

由於今年期中選舉結果可能產生重大影響，某些共和黨人士希望川普能針對選民日常生活「負擔能力」(affordability)問題多多發言，排除民眾疑慮。川普在記者會上說，親自出席這次記者會的原因是覺得這是重要機會，「我們會解決問題，推出很好的結果」。他說，民眾生活狀況將會變得比以前更好。他說，某些經濟政策沒讓選民了解，「或許我的公關團隊很差」。