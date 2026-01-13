Fed主席鮑爾遭刑事調查 引爆美元、公債、期貨同步走跌

我的頻道

編譯黃淑玲、陳韻涵／綜合報導
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)證實面臨司法部刑事調查，且已收到大陪審團傳票，內容與他去年6月在國會就聯準會總部整修工程所作的證詞有關。鮑爾直言，整修費用只是「藉口」，主因在於他拒絕配合川普政府要求大幅降息，雙方在貨幣政策上的衝突持續升高。市場普遍將此視為川普政府挑戰聯準會獨立性的訊號，引爆「賣出美國」(Sell America)的交易情緒，貴金屬價格飆至歷史新高，美元下跌，股市早盤下跌後收盤略升。

亞洲早盤交易時段，美元、美國公債與美股期貨同步走跌。彭博美元指數一度下跌 0.2%，美元幾乎對所有十國集團(G10)貨幣走弱。

美股劇烈震盪，道瓊工業平均指數早盤一度重挫近500點，收盤上漲86.13點或0.17%，收49590.20點。

史坦普500指數(S&P 500)收盤小漲10.99點或0.16%，收6977.27點；那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收23733.90點；費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收7674.84點。

三大指數盤中反彈並收在歷史新高，但市場避險情緒明顯升溫。黃金、白銀價格雙雙飆至歷史高點，美元與美國公債承壓，顯示資金正尋求安全去處。

分析指出，這波拋售美國資產的情境，與去年4月川普宣布全面高關稅政策時相似，當時全球投資人迅速提高對美國資產的風險溢價。

思博瑞投資管理公司(Allspring Global Investments)投資組合經理Gary Tan表示：「任何引發外界質疑聯準會獨立性的發展，都會為美國貨幣政策增添不確定性。這很可能會強化市場既有的趨勢，也就是分散配置、降低對美元的依賴，並提升對黃金等傳統避險資產的興趣。」

彭博分析指出，美元做為全球貿易與外匯交易核心，占全球外匯交易量近90%，其地位仰賴制度信任。

歐洲央行(ECB)管理委員德加洛(Francois Villeroy de Galhau)已警告，行政部門公開批評聯準會，正在侵蝕美元的國際信譽。

摩根大通(JPMorgan Chase)、瑞士隆奧投資管理(Lombard Odier)與景順投資(Invesco Asset Management)等機構認為，若政治壓力持續升高，美國公債殖利率曲線可能趨陡，美元與美國資產將面臨更大壓力，非美市場相對更具吸引力。

