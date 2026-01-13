川普狂批邦迪無能 施壓司法部任命特別檢察官

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普對司法部長邦迪（右）的批評愈來愈頻繁，似乎是向司法部施壓、要求任命特別檢察官的手段。（路透）
華爾街日報引述知情人士透露，川普總統先前曾批評司法部長邦迪(Pam Bondi)，但這幾個月愈來愈頻繁，近幾周甚至多次向助手抱怨邦迪軟弱無能，無法有效執行他的議程；而這似乎是川普向司法部施壓、要求任命特別檢察官的手段。

據報導，政府官員和其他知情人士透露川普最主要的不滿在於，他認為邦迪未能迅速起訴那些過往積極追查他的調查人員，包括聯邦調查局前局長柯米(James Comey)、紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)。

川普的不滿於去年9月公開爆發。當時他原本打算私訊邦迪，要求她起訴柯米和詹樂霞，最後決定在社群媒體發文向邦迪施壓。之後他指派白宮助理哈利根(Lindsey Halligan)負責檢控柯米案，哈利根上任幾周後便對柯米和詹樂霞提起訴訟。去年11月一名法官駁回了這兩起刑事案件，理由是川普不當任命哈利根。川普一直希望案件能盡快繼續審理。

司法部對川普另一名對手、聯準會主席鮑爾的調查，於11日晚上公開。

知情官員也透露，川普亦多次抱怨邦迪處理艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的方式，給他帶來了數月的政治和個人困擾。也有兩位官員表示，當白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)告訴「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌邦迪在處理這些檔案時「失職」時，川普告訴工作人員他同意威爾斯的說法。

據與邦迪有聯繫的人士透露，過去一個月邦迪愈來愈擔心川普的抱怨。一名邦迪的發言人表示，她一直專注於執行川普的指示「讓美國再次安全」。

不過9日下午，川普在給華爾街日報的聲明中說邦迪做得非常出色，「她是我多年的朋友，打擊那些激進左翼瘋子的事正取得巨大進展，他們只會做一件事：選舉舞弊和犯罪。」

白宮9日也發布了副總統范斯、國務卿魯比歐、威爾斯和其他高層政府官員的聲明，都對邦迪表示讚揚。范斯表示邦迪得到了「川普總統和我本人的全力支持」，威爾斯則稱讚邦迪「才華洋溢、聰明、勤奮」。

川普 白宮

