我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾罕見痛批川普政府「破壞聯準會獨立性」 矢言堅守職責

加州男12小時坐6次飛機 僅花500美元 就為拿「這張卡」

反擊收到司法部傳票 Fed主席鮑爾公開聲明全文曝光

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事發表公開聲明。(路透)
鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事發表公開聲明。(路透)

以下是聯準會（Fed）主席鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事，於11日晚間發表的聲明全文：

各位晚安。

本周五，司法部向聯準會發出了大陪審團傳票，並以我去年6月在參議院銀行委員會的證詞為由，威脅要提出公訴。證詞的部分內容涉及聯準會為期多年的歷史建物辦公室翻修計畫。

我對法治精神以及民主制度下的問責要求，深表尊重。沒有人可以凌駕於法律之上，聯準會主席當然也不例外。但這項史無前例的動作，應放在政府威脅和持續施壓的大脈絡下來看。

這次又一起的威脅並非針對我去年6月的證詞，也不是為了聯準會大樓的翻修工程；也無關國會的監督權。聯準會早已透過證詞和其他公開資訊，全力讓國會了解翻修進度。這些指控都只是藉口。之所以受到刑事起訴的威嚇，是因為我們對公眾利益的最佳評估來制定利率，而未追隨總統偏好所致。

這攸關Fed是否能繼續根據證據和經濟狀況來制定利率，或是貨幣政策將改由政治壓力和恐嚇來主導。

我在Fed任職期間歷四屆政府，包括共和黨和民主黨政府。在任何情況下，我履行職責時始終無所畏懼、不偏不倚，並專注於維持物價穩定和最大化就業的雙重使命。擔任公職有時需要在面對威脅時堅守立場。我將繼續以誠信和服務美國人民的承諾，履行參議院任命給我的職責。

謝謝各位。

▲ 影片來源：YouTube＠federalreserve（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

聯準會 司法部 參議院

上一則

若川普拿下格陵蘭 中學者研判美歐不可能開戰 但1事將增加

下一則

美主導AI、半導體供應鏈聯盟 卡達與阿聯將加入

延伸閱讀

Fed主席鮑爾遭刑事調查 總部翻修超支25億 疑涉對國會不實陳述

Fed主席鮑爾遭刑事調查 總部翻修超支25億 疑涉對國會不實陳述
貝森特：川普應會在本月達沃斯論壇前後 決定Fed主席人選

貝森特：川普應會在本月達沃斯論壇前後 決定Fed主席人選
川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾
NBA／鮑爾兄弟對決 騎士飆24記三分彈轟垮黃蜂

NBA／鮑爾兄弟對決 騎士飆24記三分彈轟垮黃蜂

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30
德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

2026-01-08 08:59
委內瑞拉原副總統羅德里格斯4日在最高法院宣布下正式就任代理總統。（美聯社）

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

2026-01-05 00:10

超人氣

更多 >
另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」