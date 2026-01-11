Fed主席鮑爾遭刑事調查 總部翻修超支25億 疑涉對國會不實陳述

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
聯準會主席鮑爾去年12月在華府舉行記者會。(路透)
紐約時報11日引述知情官員報導，華府特區聯邦檢察辦公室已對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查，焦點是聯準會耗資25億美元的華府總部翻修工程，以及鮑爾是否就工程規模與支出對國會作出不實陳述。

彭博資訊報導，鮑爾同日晚間發布聲明反擊，稱翻修案與他去年6月在國會作證「都只是藉口」。他表示，刑事指控威脅的真正原因在於聯準會依據最能服務公共利益的判斷來設定利率，而非順從總統偏好。

紐時指出，這項調查去年11月由華府檢察官皮羅（Jeanine Pirro）批准。皮羅長期被視為川普總統（Donald Trump）的盟友，並於去年獲任命領導華府檢察辦公室。

聯準會總部翻修工程於2022年動工，預定2027年完工。據估算，工程目前超出預算約7億美元。

鮑爾補充，關鍵在於聯準會能否繼續依據證據與經濟情勢制定利率政策，還是貨幣政策將改由「政治壓力或恐嚇」來左右。 他並表示，外界應把這項可能的起訴，放在政府持續施壓與威脅的更大脈絡下理解。他強調，自己將繼續以「正直」並「致力服務美國人民」的態度履行職務。

紐時指出，外界普遍認為，這起調查是川普與鮑爾長期衝突的最新升級。

川普多次因降息幅度不如預期而抨擊鮑爾，並曾威脅要開除這位他在2017年親自提名的聯準會主席；他也屢次對25億美元翻修案表達不滿，指責鮑爾「無能」，並稱不排除提出訴訟。

市場專家分析，調查一旦升高，恐加深外界對美國央行獨立性的疑慮。

