川普扣5藍州100億元兒童家庭補助 聯邦法官暫時擋下

美國總統川普。（路透）

川普 政府日前以有詐欺疑慮為由，凍結五個民主黨 主政的州逾100億元聯邦兒童及家庭援助經費，9日一位聯邦法官發布暫時限制令，擋下川普政府的行動。白宮方面尚未就此一裁決做出任何回應。

川普政府是以擔心詐欺為由，下令凍結加州、伊利諾、科羅拉多、明尼蘇達與紐約州的聯邦兒童及家庭援資金。上述五州大為不滿，在衛生及公共服務部(HHS)宣布凍結資金的兩天後，於8日晚間對川普政府提出訴訟。

9日美國紐約曼哈頓聯邦地區法院法官蘇布拉瑪寧(Arun Subramanian)表示，他依據加州、科羅拉多、伊利諾、明尼蘇達和紐約州等五州提出的控訴理由，對川普政府的凍結行動發布暫時限制令。蘇布拉瑪寧是由前民主黨總統拜登所任命的法官。

川普政府尋求凍結的聯邦兒童及家庭援助資金高達100億元，包括70億元的「貧困家庭臨時援助計畫」(Temporary Assistance for Needy Families)，這項計畫向有兒童的低收入家庭提供現金。另外還有24億元的「兒童托育及發展基金」(Child Care and Development Fund)，以協助降低托育費用，以及約8.7億元的兒童社會服務補助金。

HHS表示，這五州的福利計畫存在「廣泛詐騙及濫用納稅人資金」的疑慮，包括可能有非美國公民及非合法永久居民領取福利。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)也在9日宣布，有鑑於詐欺疑慮，該部門已凍結明尼蘇達州的聯邦福利計畫。

明尼蘇達州近期爆發多起社會福利詐欺案件醜聞，涉案金額超過10億元。川普總統強力批評該州州長華茲 (Tim Walz)失察腐敗。華茲已在日前宣布不再尋求第三任州長任期，以專心處理詐欺案。華茲曾於 2024年代表民主黨角逐白宮、擔任副總統候選人。

這五州聲稱，HHS凍結本周資金缺乏具有合法性的正當理由，而且也逾越了國會分配預算的權限。

他們同時表示，川普政府的詐欺指控只是藉口，真正目的是「以未經法律授權的偵查詐欺行動，非法扣押關鍵資金，藉此懲罰政治對手。」