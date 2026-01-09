我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌 釀死傷

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水

編譯周辰陽／即時報導
川普總統9日離開白宮前往佛州時，撐傘接受媒體訪問。(路透)
川普總統9日離開白宮前往佛州時，撐傘接受媒體訪問。(路透)

川普總統9日敦促約20多家石油公司高層主管進軍委內瑞拉，鑽探並開採全球最大規模之一的石油資源，但多數業者仍未公開表態是否會迅速投資。

華爾街日報報導，美國入侵委內瑞拉不到一周，目前唯一仍在當地營運的美國石油公司雪佛龍（Chevron），以及艾克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）等企業的高層主管齊聚白宮，表達有意評估當地的新投資前景，但前提是必須先確保安全無虞，並對委內瑞拉的法律與商業框架進行徹底改革，才會考慮進一步投入。

川普表示，美國政府將為企業提供安全保障，但他顯然希望業者積極布局委內瑞拉市場，並在會議一開始即表明，期望美國石油公司合計投入至少1000億美元，以提升委內瑞拉的石油產量。

他對與會高層直言：「如果你們不想進去，直接跟我說就好，因為我這裡還有25個今天沒來的人隨時願意頂上。」並補充指出，美國與委內瑞拉正「良好合作」，以重建該國的油氣基礎設施。

分析師認為，委內瑞拉若要恢復過去的石油產量榮景，恐需投入數百億美元。多年來的疏於維護、投資不足、管理失序與貪腐問題，使油氣田老化嚴重，勢必得對整體基礎設施進行全面整頓。對於委內瑞拉蘊藏大量高價值原油的說法，多位執行長公開表示認同，但也指出存在重大障礙，無法立即做出投資承諾。

例如，艾克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）表示，若商業框架、法律體系及油氣相關法規未出現重大改變，目前的委內瑞拉仍屬「不可投資」，但他也認為，在川普政府與委內瑞拉政府合作下，這些改革並非不可達成。

伍茲說：「我們的資產在那裡曾兩度被沒收，可想而知，若要第三次重新進入，勢必得相較於我們過去所見以及目前的情況，出現非常重大的改變。」

委內瑞拉 石油 川普

上一則

川普邀北歐人移民 挪威男：美國福利待遇糟透了…才不要

延伸閱讀

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂
伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了

伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了
「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統
川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲

川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累