我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

明州詐騙案滾雪球 共和黨趁機猛打 華茲連任受影響

編譯陳韻涵／綜合報導
曾是民主黨2024副總統候選人的明州州長華茲，最近捲入明州育兒中心經費詐騙醜聞，不利再出馬競選。(美聯社)
曾是民主黨2024副總統候選人的明州州長華茲，最近捲入明州育兒中心經費詐騙醜聞，不利再出馬競選。(美聯社)

明尼蘇達州社福詐騙風波愈演愈烈，民主黨籍州長華茲(Tim Walz)遭共和黨趁機窮追猛打，連任之路恐受影響。

華爾街日報報導，華茲2024年與賀錦麗搭檔擔任民主黨副總統候選人競選失利，但無黨派分析師看好他能在今年11月勝選連任州長；然而，隨著明州社福詐騙如雪球般愈滾愈大，民主黨人的注意力被分散，明州各地民怨沸騰。

共和黨人掌握約60名被告遭定罪等大量證據，煽動反對華茲的情緒，畢竟華茲在擔任副總統候選人的91天裡，經常批評川普總統。 

在這場被指為有關新冠肺炎疫情補助最大規模的詐騙案中，已有98人被起訴，其中85人為索馬利亞裔；這些案件由明州聯邦檢察官提起，作為司法部打擊援助計畫竊盜行動的一環。

部分詐欺行為發生在華茲擔任州長之前，目前曝光詐欺金額最高的案件涉及非營利組織「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)，該組織濫用聯邦補助的兒童營養計畫，第一批47名被告於2022年遭司法部起訴；當時正值華茲第一任期的尾聲，也是前總統拜登執政之際。

檢方表示，部分被告利用不法所得購買豪車、房產、珠寶並出國旅遊。

這些詐欺案透過餐飲、住房計畫、托兒所、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等方式竊取聯邦資金，明州最大的報紙「明尼蘇達星報」(Minnesota Star Tribune)引述法庭紀錄報導涉案金額逾2億元，但川普與檢方聲稱，金額高達數十億元。

眾院監督委員會主席柯默(James Comer)已訂7日就詐欺案件舉行首次聽證會，而華茲應邀於2月10日出席，但他尚未回覆是否出席。

長年分析明州政情的獨立派觀察家奧爾森(Blois Olson)表示，「詐欺問題會一直困擾華茲直到11月，他不夠重視此問題，大多數人認為他未認真看待；這表示人們對詐欺問題感到厭倦，最終代表對華茲感到厭倦。」

華茲去年接受「華爾街日報」採訪時坦言，選民可能對他感到厭倦；華茲若贏得第三個任期，他將成為明州史上首位連續執政12年的州長。

華茲 明州 民主黨

上一則

備戰2028大選、奧運 特勤局擴編20% 總數將首次破萬人

下一則

圈內核心曝光？范斯缺席川普戰情室引揣測 這些人也不見蹤影

延伸閱讀

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案
共和黨2026年能否守住參院多數 取決這5個州

共和黨2026年能否守住參院多數 取決這5個州
川普打擊委內瑞拉未通報國會惹議 參院擬表決制衡

川普打擊委內瑞拉未通報國會惹議 參院擬表決制衡
共和黨2026能否守住參院多數 取決喬治亞等5個州

共和黨2026能否守住參院多數 取決喬治亞等5個州

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班