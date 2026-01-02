歐記健保不再受補貼 2400萬人保費平均漲114%

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
俗稱歐記健保的「可負擔健保法」元旦起再有補貼，醫療保險費用將會大幅上升。(路透)

2026年元旦開始，俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)不再有補貼，醫療保險費用將會大幅上升，預示大約2400萬人在新的一年要支付更高的醫療費用。

歐記健保的核心在於透過抵稅補貼來降低健保費用，讓民眾能負擔得起，約2400萬國民受惠。他們主要是自雇人士、小企業主、農民及牧場主，除了沒有雇主提供的醫保外，也不符合俗稱「白卡」的「醫療補助計畫」(Medicaid) 或俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)的資格。

在歐記健保補貼下，一些低收入參保人甚至可以獲得免費醫保，高收入者支付的保費也不超過其收入的8.5%，至於中等收入的參保資格也得到擴大，對不少人而言是個德政。

可是在沒有補貼下，他們的醫保費不僅翻倍，有些甚至三倍或更高。

美聯社根據非營利醫療保健研究組織凱薩家庭基金會(KFF)的分析顯示，歐記健保的參保人，在2026年平均醫保費將上漲114%。其他保險計畫的自付費用也升高。分析指出，由於再沒有補貼，不少人年輕、健康的人會放棄醫保，使得剩餘的老年人及體弱者群體必須承擔更高的費用。

城市研究所(Urban Institute)和民福基金會(Commonwealth Fund)早前一項分析預測，大約480萬歐記健保用戶會在2026年放棄醫療保險。

由於大多數州更改保險計畫的窗口期會持續到1月15日，因此最終受影響的人數仍有待觀察。

新的一年也是期中選舉年，民眾最關心的問題之一就是生活成本，包括醫療健保費用，歐記健保不再延長補貼也成為兩黨角力議題。

民主黨去年曾就此問題迫使政府停擺43天，溫和派共和黨人也呼籲找到解決方案，可是各方努力下仍然未能繼續補貼，眾院1月稍後會表決相關法案，但延長補貼的成功率不高。

▼收聽一洲焦點Podcast：

