唯一沒有年齡限制的州 佛蒙特14歲少年參選州長

少年參選佛蒙特州州長有前例，2018年當時僅13歲的伊森索恩伯恩在佛蒙特州初選拉票。(美聯社)

他還沒有投票 權，不會開車，甚至參加校外活動都還需要先取得家長許可，但14歲的迪恩·羅伊(Dean Roy)認為自己已經準備好要競選佛蒙特州 長。

大多數高一新生，通常都會把目光放在學生會或是校友返校日國王(homecoming king)的寶座，但這位少年卻想要透過一場引人注目的州長競選活動來創造歷史。

「我真心希望我的這項行動，能激勵更多年輕人的參與，」羅伊告訴「每日郵報」(Daily Mail)。

如果當選，他將成為美國史上第一位未滿18歲的州長；2018年，當時年僅13歲的伊森·索恩伯恩(Ethan Sonneborn)在佛蒙特州民主黨 州長初選中落敗；而美國史上最年輕的州長，則是民主黨人史蒂文斯·梅森(Stevens Mason)；他在1835年成為密西根州首任州長時，年僅24歲。

羅伊在住家臥室接受「每日郵報」透過Zoom遠距採訪時，背後懸掛著一面美國國旗。他表示，自己這場勝算渺茫的競選活動始自於一句無心之言；他的老師在他八年級畢業典禮上開玩笑說，如果羅伊將來競選公職，他想擔任羅伊的競選經理。

原本隨口一句話，卻激起了這位年輕人的好奇心，趕緊回家查閱相關規定。他發現，佛蒙特州是唯一對州長候選人沒有年齡限制的州；少數州允許年滿18歲的公民參選，但大多數州都要求候選人在投票日年須年滿30歲。

那位不願透露姓名的老師後來決定繼續他的教學工作，但羅伊和他的副州長搭檔查理·巴斯(Charlie Bass)，目前則是忙著在佛蒙特州北部斯托高中(Stowe High School)的走廊中收集簽名，掀起一股競選浪潮。

羅伊和巴斯希望能透過社群媒體動員年輕選民；這兩位年輕候選人在Instagram上都很活躍，經常發布短片表達政治立場，並宣傳他們看似希望渺茫，目標是成為美國歷史上最年輕州長和副州長的競選計畫。

這位年輕參選人的政見包含了住房、取消電動車強制令(EV mandate)和重整佛蒙特州學校系統等。