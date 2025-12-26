受夠華府兩黨惡鬥 10共和黨議員改選州長

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
大批國會議員打算換跑道，回鄉競選州長。圖為威州共和黨聯邦議員帝芬尼。(美聯社)
大批國會議員打算換跑道，回鄉競選州長。圖為威州共和黨聯邦議員帝芬尼。(美聯社)

這個選舉周期決定更換跑道改為參選州長的共和黨聯邦眾議員共有10人，創下有線電視新聞網(CNN)彙整1974年以來選舉資料的最高紀錄。從亞利桑納州到佛羅里達州、南卡羅來納州，愈來愈多共和黨國會議員覺得，如果想要落實川普總統的政策，在州政府達成目標的機會其實超過共和黨僅享些微多數的國會。

正在準備參選州長的威斯康辛州聯邦眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)受訪時說，身為行政首長比擔任議員有更多影響力，「基本問題在於，我在哪個位置可以為威州人民貢獻最多，我想答案就是州長」。

CNN分析，即將離開國會的絕大多數共和黨眾議員，空缺都屬於安全席次，共和黨輕而易舉可以找到遞補人選，但大批眾議員的離開則凸顯國會議員工作實際層面挑戰，除了兩黨對峙讓法案難以通過之外，眾議員與其家人還因為曝露於公眾眼中而面臨安全威脅。

眾院國土安全委員會及外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)在國會有20年資歷，本屆任期結束即將退休。麥考爾受訪時說，擔任德州聯邦眾議員期間目睹問題惡化，例如兩黨對立、仇恨且刻薄的辯論、彼此妖魔化、不願為了美國人民福祉而與另外一黨合作，「而我們則被綁在議場，為著永遠不可能成為法律的提案投票」。

大批國會議員打算換跑道，回鄉競選州長。圖為緬因州共和黨聯邦議員麥考爾。(美聯社)
大批國會議員打算換跑道，回鄉競選州長。圖為緬因州共和黨聯邦議員麥考爾。(美聯社)

眾院議長強生(Mike Johnson)日前表示，有信心共和黨將在明年期中選舉保住眾院多數席次。

報導指出，至少已有14名國會議員將在2026年角逐州長選舉，其中絕大多數為共和黨國會議員。目前有10名共和黨國會議員及1名民主黨國會議員正在參選州長，超過之前2018年有9人參選州長的最高紀錄。

南卡羅來納州、亞利桑納州各自都有兩名共和黨國會議員角逐州長，形成彼此競爭的局面。

阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)說，決定回故鄉參選州長，因為擔任州長將更能實現川普政策。他說，在參議院很難做出重大決策，或許通過一、兩項法案，但在州政府能有很多建樹。

共和黨 眾議員 南卡羅來納州

