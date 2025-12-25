我的頻道

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

姜昆在加州過節高唱「我愛我的祖國」 惹罵聲

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

法院文件指出，阿邁德(圖)面臨著「被違憲逮捕、懲罰性拘留，以及逐出」美國的迫切風險。(美聯社)
法院文件顯示，一家著名防制假訊息監督機構的執行長，因美國簽證禁令起訴川普政府，指控該禁令是企圖驅逐這位美國永久居民的「違憲」行為。

法新社報導，對抗網路仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）的英籍執行長阿邁德（Imran Ahmed），是國務院本週宣布將拒發簽證、涉及科技監管的5位歐洲人士之一。

國務院指控這些人企圖「脅迫」美國社群媒體平台，審查與其立場相左的觀點。對此，歐盟及多個成員國表示強烈譴責，並誓言捍衛歐洲的監管自主權。

這名倡議人士昨天向紐約地方法院提出訴訟，控告國務卿盧比歐（Marco Rubio）、公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）、司法部長邦迪（Pam Bondi），以及國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。

阿邁德是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的批評者，並擁有俗稱「綠卡」的美國永久居留權。

他在聲明中表示：「我很自豪能以美國為家。我的妻子和女兒都是美國人，我本應與家人共度聖誕節，現在卻得為了不被非法驅逐出自己的家園而抗爭。」

法院文件指出，阿邁德面臨著「被違憲逮捕、懲罰性拘留，以及逐出」美國的迫切風險。

然而，地方法院法官已核准臨時限制令，禁止當局逮捕或拘留阿邁德，並預計於29日再次開庭審理。

國務院今天回應媒體詢問時，對此表現出強硬立場。

發言人表示：「最高法院與國會已多次明確表示，美國沒有義務允許外國人入境或在此居住。」

羅傑斯先前表示，阿邁德之所以受到制裁，是因為他是前總統拜登政府「將政府武器化」對付美國公民行動中的「關鍵合作者」。

阿邁德表示：「我畢生致力於保護孩子免受缺乏監管的社群媒體和人工智慧（AI）侵害，並對抗網路上反猶主義的蔓延。這份使命讓我多次槓上大型科技公司高層，尤其是馬斯克。我不會任人霸凌而背離我的志業。」

