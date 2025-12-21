我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

中央社／紐約21日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據CNN針對2028年總統大選的最新民調，副總統范斯在共和黨選民中支持度最高。(美聯社)
根據CNN針對2028年總統大選的最新民調，副總統范斯在共和黨選民中支持度最高。(美聯社)

川普總統上任將滿一年，有線電視新聞網（CNN）今天公布民調顯示，距離下屆大選還有三年，過半美國民眾已有看法，但僅1/3心中有可能人選，現任副總統范斯、加州州長紐森的支持度分別在共和黨與民主黨暫居領先。

過去兩屆總統選舉均有時任總統爭取連任，2028年底大選將是近年首次沒有現任總統參選，政治交棒與世代交替意味濃厚。

有線電視新聞網委託獨立機構SSRS民調顯示，約過半美國民眾對下任總統選舉已有看法，但2/3心中沒有可能人選，1/3已有，可能人選高達65名，大部分支持度僅約或低於1%，顯示兩黨至今仍在整合。

已有可能人選的共和黨與親共和黨中間選民中，22%支持現任副總統范斯（JD Vance）、4%支持國務卿魯比歐（Marco Rubio）、3%為現任總統川普（Donald Trump）、2%為佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）。

民主黨與親民主黨中間選民方面，11%支持加州州長紐森（Gavin Newsom）、5%為前任副總統賀錦麗（Kamala Harris）、4%為紐約州聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez），前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與前總統歐巴馬（Barack Obama）為2%。

根據CNN針對2028年總統大選的最新民調，加州州長紐森在民主黨選民中支持度最高...
根據CNN針對2028年總統大選的最新民調，加州州長紐森在民主黨選民中支持度最高。(路透)

美國憲法第22修正案限制任何人僅能出任總統兩次，但受訪者仍提出川普與歐巴馬。

受訪者中，11%認為支持范斯的前三項原因為智慧、政策與維持川普政策，6%支持紐森的受訪者提出關心瞭解民眾、對抗川普與共和黨、經驗。

距離下屆美國總統選舉還有三年，攸關兩黨板塊變動的期中選舉將於明年底舉行，兩黨至今未見明顯的可能總統角逐者。

民調顯示，紐森、賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）、伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）等民主黨籍現任州長被點名出馬；延續川普政策為共和黨「讓美國再次偉大」運動（MAGA）支持者的主流，范斯支持聲浪高於魯比歐。

川普 共和黨 紐森

上一則

加勒比海追逐戰 委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢 美海岸防衛隊追緝

延伸閱讀

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費
川普前進北卡造勢 堅稱物價降了 選民不買帳

川普前進北卡造勢 堅稱物價降了 選民不買帳

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇