路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分

川普總統。（歐新社）

根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調 ，美國總統川普 近日支持率下滑，接近本屆任期以來最低點，共和黨 選民對他處理經濟方式產生反感。

路透報導，這項為期3天的民調於14日結束，顯示39%美國成年人認同川普施政表現，低於本月稍早的41%，與11月中旬川普今年最低紀錄38%僅差1個百分點。

這位共和黨籍領導人今年1月再度執政時，支持率為47%，但之後人氣下滑，尤其是在經濟管理方面。美國先前政府停擺導致經濟數據蒐集作業中斷，不過許多經濟學家認為，雇主減少招聘原因在於部分人士所說的川普對進口商品加徵關稅帶來衝擊。

僅33%美國成年人表示認同川普處理美國經濟方式，這是他今年在這個議題上的最低支持率。

儘管共和黨選民仍支持川普，85%認同他的整體表現，與本月稍早持平，但在最新民調中認為川普在經濟方面表現好的比例跌至72%，為今年以來最低，遜於本月初的78%。

川普去年憑藉改善經濟的承諾贏得總統大選。民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）執政期間，美國經濟經歷高通貨膨脹，但在川普任內通膨率居高不下，接近3%，高於決策層認為對經濟更為健康的2%水準。

川普在生活成本議題上的支持率為27%，低於本月稍早的31%。

這項線上民調彙整全美1016人的回覆，抽樣誤差為正負3個百分點。