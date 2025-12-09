我的頻道

美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

賓州造勢為經濟政策辯護 川普：人們開始懂關稅好處了

編譯黃淑玲／即時報導
美國總統川普9日在賓州波科諾山的造勢集會，主打他的經濟政策已壓低物價。 美聯社
美國總統川普9日在賓州波科諾山的造勢集會，主打他的經濟政策已壓低物價。 美聯社

美國總統川普周二（9日）在賓州一場為明年期中選舉造勢的集會上，為自己的經濟政績辯護。他表示，民眾「開始了解」他的關稅措施帶來的好處。川普試圖說服選民，政府已在努力解決「負擔得起」這個問題。他重新展開全國巡迴造勢行程，希望扳回政治弱點日益擴大的局面。

反對者指責「川普關稅」推升物價。川普辯稱，關稅讓他得以向農民提供援助，而且迫使製造商在美國建造工廠和資料中心。他強調，「關稅真的很神奇」，「聰明人才懂。其他人則開始了解，但聰明人真懂關稅好處。」

彭博資訊指出，川普和他的幕僚已承認需要向選民加強傳達經濟訊息，這也間接證明選民對經濟的觀感正成為川普的政治挑戰。川普在賓州波科諾山這場集會告訴支持者，白宮幕僚長威爾斯最近跟他說，如果共和黨想在期中選舉獲勝，他必須「重新開始造勢」。

上個月幾場地方選舉，共和黨遭遇多個眾所矚目的挫敗，凸顯了共和黨面臨新壓力。川普去年靠著訴諸民眾對物價高漲與缺乏就業成長的不滿，打贏總統選戰重新掌權，如今卻面臨與前任總統拜登相同的經濟逆風。

根據密西根大學的數據，美國消費者信心雖略有改善，但仍接近歷史低點；民眾對自身財務狀況的評價，則是自2009年以來最悲觀。失業率有所上升，ADP Research的資料顯示，美國企業在11月裁減的員工數量，創下2023年初以來最多。

川普陣營近期已試圖安撫民眾對經濟的擔憂，行動包括：擬定新的農業關稅豁免、提供農民補助、調查肉類加工產業。川普也試圖放寬燃油效率標準以降低車輛價格，同時降低處方藥成本。彭博認為，這些措施尚未成功獲得選民注意。

川普在集會中說：「這就是我們的訊息：他們（拜登政府）帶給你高物價、帶給你史上最高的通膨，而我們正在迅速讓物價下降。」他的幕僚堅稱，川普的經濟措施已幫助削弱高物價對民生必需品的衝擊，他的顧問們也公開呼籲選民需更有耐心，強調政策確實有效。

川普出席周二的造勢集會前，新聞網站Politico刊出對川普的專訪節錄，當被問到會給美國經濟打幾分時，川普回答：「A＋＋＋＋＋。」

隨著川普下調部分食品進口關稅，並開始多談打擊通膨，他的支持率在最新的路透／益普索民調中，小幅升至 41%。然而，就「生活成本」的處理表現而言，他的支持率僅31%，不過也較11月底的26%略有提升。

川普 關稅 共和黨

美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

