高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

記者顏伶如／綜合報導
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)
華爾街日報報導，通膨高漲之際，川普總統到目前為止基本上仍避免傳遞「苦民所苦」(I feel your pain)訊息，對幕僚強調經濟表現強勁，華府政壇的聚焦「負擔能力」(affordability)話題則被川普斥為民主黨帶風向的假議題。不過，消息人士說，過去幾周白宮助理嘗試調整川普的經濟訊息，希望排除選民對高物價、手頭拮据的憂慮；共和黨人士擔心如果民意對於經濟的觀感未能改善，明年期中選舉共和黨恐將遭遇挫敗。

報導指出，川普即將離開華府過感恩節之前，在私人宴會廳與高層幕僚開會討論通膨與經濟，幕僚希望川普可以調整對負擔能力議題的論述。上個月在橢圓形辦公室的另一場會議裡，助理向川普報告川普團隊民調專家所做的民調結果，內容詳細反映選民對日常生活開銷的憂慮。

川普團隊以社群媒體發文為證，向川普說明美國一般百姓對經濟的看法。高層幕僚輪流向川普報告應該如何調整經濟訊息，應該強調選民的切身感受。報導指出，幾乎所有白宮資深官員都參與這波勸說行動。

消息人士說，川普在多次私人談話中一再表示，通膨是前總統拜登的責任。上周川普跟內閣首長開會時則說，「負擔能力」是民主黨製造的假論述，對其他人並沒有任何意義。他說，「負擔能力」一詞就是民主黨搞出來的「騙術」(con job)。

川普能夠贏得2024年總統大選，某部分原因是選民對拜登處理經濟的方式感到不滿，通貨膨脹令民眾憂心忡忡。

報導指出，川普本周將前往賓州東北部發表演說，白宮官員指出，川普在演說中將強調政府將終結拜登帶來的通膨危機，明年期中選舉登場之前，川普還會有更多聚焦經濟的演說與活動。

川普團隊民調專家麥克勞夫林(John McLaughlin)說，共和黨必須在負擔能力與犯罪問題凸顯跟民主黨的對比，強調共和黨推出減稅政策。麥克勞夫林說：「面對負擔能力問題，最顯而易見且簡單的回應就是抨擊那些想要加稅的民主黨人。」

川普 民主黨 共和黨

