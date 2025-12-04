國會山莊報：匿名官員曝美軍攻擊毒船4次 2次目的為擊沉

有官員稱，美國9月向委內瑞拉疑似販毒船開火四次，有違規定。（路透）

一名不願透露姓名的美國官員3日上午向「國會山莊報」(The Hill)透露，在今年9月2日的攻擊行動中，美軍對一艘據稱走私毒品的船隻發動了四次攻擊，該事件目前正因國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)而引發爭議。這場行動是川普 政府打擊所謂的「販毒恐怖分子」，最終造成船上11人死亡。

據報導，該名官員表示，美軍在9月2日對這艘據稱運毒的船隻進行了四次打擊，其中兩次目的是擊斃船上11人，另外兩次則是為了將船隻擊沉。這起事件在上周因外界曝光「第二次攻擊疑似針對初擊後的倖存者」，而引發外界更密切的關注。

川普政府於1日證實美軍對該船進行兩次攻擊，對此，川普總統表示，登船者與「阿拉瓜火車幫」(Tren de Aragua)有關聯，該組織是委內瑞拉的一個跨國犯罪組織，已被美國政府列為外國恐怖組織。赫塞斯2日表示，他當時沒有「逗留」觀看美軍的第二次攻擊，因他必須趕往另一場會議。赫塞斯告訴記者，他當天稍晚得知，美國特種作戰司令部(U.S. Special Operations Command)指揮官布拉德利(Adm. Frank Bradley)上將決定執行第二次打擊，事後他也公開為該名海軍上將辯護。

赫塞斯說，「布拉德利上將最終決定擊沉船隻並消除威脅，這是正確的決定。他擊沉了船隻，消除了威脅。這是正確的判斷，我們支持他。」赫塞斯還表示，第一次攻擊後他並未看到任何倖存者，因為該艘船隻當時已被大火全面吞噬。

布拉德利上將預定4日前往國會，向監督國防部這次攻擊行動的委員會高階議員進行簡報，說明這起攻擊行動。目前還不清楚的問題，是誰下令二次攻擊以及赫塞斯是否參與，隨著國會議員展開調查，尋求確定美軍是否行為合法之際，這些細節變得很重要。

自今年9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋對船隻進行了至少21次打擊，造成至少83人死亡。