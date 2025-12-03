「川普帳戶」怎運作？政府存入千元、家長可持續供款

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
億萬富翁邁克和蘇珊戴爾夫婦2日在白宮宣布將捐贈62億5000萬元，為全美約2500萬名10歲以下兒童的「川普帳戶」分別存入250元。前排從左至右為邁克和蘇珊戴爾夫婦、川普及提出「川普帳戶」概念創投家葛思特納。(路透)
根據川普總統7月簽署生效的「又大又美法」，擁有社會安全號碼的18歲以下美國兒童都可開設「川普帳戶」(Trump Accounts)；家人可為該帳戶注入資金，但須投資於追蹤整體股市的指數型基金(index fund)。財政部將向所有2025年至2028年間出生兒童的「川普帳戶」存入1000元「迎嬰禮金」。孩子年滿18歲時，即可完全掌控該帳戶，提領資金用於教育、首次購屋或創業。

父母、監護人、家庭成員和雇主每年最高可為每名兒童的「川普帳戶」供款5000元；雇主供款上限為每年2500元，這筆錢包含在該限額內。

「川普帳戶」可以一直持續供款至孩子年滿18歲那年年底；帳戶收益可享延稅優惠，情況類似傳統的個人退休帳戶 (IRA)。

億萬富翁邁克和蘇珊．戴爾夫婦(Michael and Susan Dell)2日史無前例地宣布捐款62億5000萬元，為全國2025年1月1日之前出生、居住在家庭收入中位數低於15萬元的郵遞區號區域的10歲以下兒童的「川普帳戶」，注入250元資金，總計約2500萬名兒童；這些兒童不符合財政部提供1000元「川普帳戶」啟動資金資格。戴爾夫婦希望藉此鼓勵更多家庭設立「川普帳戶」，為兒童未來儲蓄。

財政部明年7月4日正式啟動「川普帳戶」，開始為合格兒童注入1000元資金。這項創舉勢將成為共和黨候選人期中選舉競選口號。

左傾智庫經濟政策研究所高級經濟學家莫里西(Monique Morrissey)說：「這筆錢是政府給的。問題在於你是否繼續往裡面加錢。」稅務基金會則分析，如果目標是為孩子的教育儲蓄，529教育儲蓄帳戶「提供更大的靈活性和稅收優惠」。

自由意志主義智庫「卡托研究所」(Cato Institute)預算和福利政策主任博西亞(Romina Boccia)表示，「比起開設新的『川普帳戶』，529教育儲蓄帳戶更理想些；但收下這1000元當然還是有意義的」。

