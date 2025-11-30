我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

「這是個人犯罪」阿富汗社群籲川普勿株連在美同胞

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美的阿富汗社區呼籲不要連累所有定居在美的阿富汗人。圖為阿富汗難民2024年宣誓歸化成美國公民。(美聯社)
在美的阿富汗社區呼籲不要連累所有定居在美的阿富汗人。圖為阿富汗難民2024年宣誓歸化成美國公民。(美聯社)

兩名國民兵成員26日在白宮附近遭29歲阿富汗男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)槍擊，其中一名女兵貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)傷重不治，全美阿富汗民眾及社群團體、維權組織紛紛譴責這起攻擊事件，並驚喊這並不代表在美阿富汗社區的情況，呼籲川普不要牽連其他阿富汗人。

恐擊事件發生後，川普總統發文威脅要停止所有第三世界國家移民入境；同時美國公民及移民局(USCIS)宣布，暫停處理所有阿富汗國民的移民申請，須進一步審視安全和審查程序。

華盛頓郵報等媒體報導，維權組織「美國阿富汗社區聯盟」(The Alliance of Afghan Communities in the U.S.)稱這起槍擊事件是個人行為，不能代表整個阿富汗族裔，敦促美國公眾不要因為個人偏差行為而妄加評判成千上萬無辜的阿富汗人，阿富汗社區在這個痛苦和悲慘的時刻與美國人民站在一起。

在美阿富汗社區同盟(The Afghan Community Coalition of the U.S.)則慰問遇難者家屬，呼籲進行全面調查，並敦促美國政府不要拖延或中止阿富汗移民申請，聲明中表示「不應忘記阿富汗與美國20年的伙伴關係。」

一些2021年隨美軍撤離到美國的阿富汗人都表示震驚，並強調這只是個人行為，有些人因擔心遭到神學士政權報復而選擇匿名受訪。一位阿富汗人便稱槍擊事件非常悲慘，但不代表任何族群，「在美國的阿富汗人勤勞納稅，是社會的一份子。他們仍然感激美國在喀布爾危機期間的撤離行動。」

另一位在美阿富汗人稱槍擊事件令人震驚，他為罹難者家屬祈禱，他認為這是一件沒有他人支援、參與、共謀的個人犯罪，表示這次攻擊不應歸咎於整個阿富汗社區。另位居住在美國的阿富汗男子表示槍擊案對所有移民來說都是毀滅性的，政治反應讓許多人感到不安，他的阿富汗出身讓他覺得局勢更加嚴峻，「我們在阿富汗和美國都面臨問題。」

阿富汗人權活動家巴亞特(Crystal Bayat)表示雖然她已獲得永久居留權，但她仍然擔心美國政府可能會突然改變阿富汗移民政策，「我每天都提心吊膽，害怕政策一變就把我們都遣返回去。」

阿富汗 移民 槍擊

上一則

美營救阿富汗難民組織 感覺遭槍手拉坎瓦爾「背叛」

下一則

攻擊案後 國民兵現與華府警聯手巡邏

延伸閱讀

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？
川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅
足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤

足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤
川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉