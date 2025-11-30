「這是個人犯罪」阿富汗社群籲川普勿株連在美同胞

在美的阿富汗社區呼籲不要連累所有定居在美的阿富汗人。圖為阿富汗難民2024年宣誓歸化成美國公民。(美聯社)

兩名國民兵成員26日在白宮附近遭29歲阿富汗 男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)槍擊 ，其中一名女兵貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)傷重不治，全美阿富汗民眾及社群團體、維權組織紛紛譴責這起攻擊事件，並驚喊這並不代表在美阿富汗社區的情況，呼籲川普不要牽連其他阿富汗人。

恐擊事件發生後，川普總統發文威脅要停止所有第三世界國家移民 入境；同時美國公民及移民局(USCIS)宣布，暫停處理所有阿富汗國民的移民申請，須進一步審視安全和審查程序。

華盛頓郵報等媒體報導，維權組織「美國阿富汗社區聯盟」(The Alliance of Afghan Communities in the U.S.)稱這起槍擊事件是個人行為，不能代表整個阿富汗族裔，敦促美國公眾不要因為個人偏差行為而妄加評判成千上萬無辜的阿富汗人，阿富汗社區在這個痛苦和悲慘的時刻與美國人民站在一起。

在美阿富汗社區同盟(The Afghan Community Coalition of the U.S.)則慰問遇難者家屬，呼籲進行全面調查，並敦促美國政府不要拖延或中止阿富汗移民申請，聲明中表示「不應忘記阿富汗與美國20年的伙伴關係。」

一些2021年隨美軍撤離到美國的阿富汗人都表示震驚，並強調這只是個人行為，有些人因擔心遭到神學士政權報復而選擇匿名受訪。一位阿富汗人便稱槍擊事件非常悲慘，但不代表任何族群，「在美國的阿富汗人勤勞納稅，是社會的一份子。他們仍然感激美國在喀布爾危機期間的撤離行動。」

另一位在美阿富汗人稱槍擊事件令人震驚，他為罹難者家屬祈禱，他認為這是一件沒有他人支援、參與、共謀的個人犯罪，表示這次攻擊不應歸咎於整個阿富汗社區。另位居住在美國的阿富汗男子表示槍擊案對所有移民來說都是毀滅性的，政治反應讓許多人感到不安，他的阿富汗出身讓他覺得局勢更加嚴峻，「我們在阿富汗和美國都面臨問題。」

阿富汗人權活動家巴亞特(Crystal Bayat)表示雖然她已獲得永久居留權，但她仍然擔心美國政府可能會突然改變阿富汗移民政策，「我每天都提心吊膽，害怕政策一變就把我們都遣返回去。」