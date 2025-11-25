「抗命說」參議員凱利屬於退役軍人 國防部祭出軍法調查

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
亞利桑納州聯邦參議員凱利日前呼籲軍隊抗拒川普總統「非法命令」，國防部表示將調查凱利是否違反軍事法。(美聯社)
亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)等六名民主黨人，日前發影片呼籲軍隊抗拒總統川普「非法命令」事件繼續發酵，五角大廈24日宣布啟動調查凱利，威脅要軍法處置。

綜合美聯社等報導，五角大廈在社群體發聲明指出，根據「聯邦統一軍法典」(Uniform Code of Military Justice，UCMJ)，國防部部長可召返退伍軍人，作為現役提交軍事法庭審訊或給予其他處分。

凱利是退役海軍飛行員，後來成為太空人，最後以陸軍上尉退役。其餘五名民主黨人包括密西根州絲拉金(Elissa Slotkin)、科州的柯羅(Jason Crow)、新罕州的古德蘭德(Maggie Goodlander)、賓州的德魯齊奧(Chris Deluzio)及胡拉漢(Chrissy Houlahan)。

五角大廈的聲明指凱利在呼籲「士兵抗命」的影片裡，其言論「干擾了軍隊的忠誠、士氣、良好秩序及紀律」；「目前已啟動全面審查以確定後續行動，包括是否召返作為現役接受軍事法庭審判或採取行政措施」。

聲明強調，退役軍人仍然受到UCMJ約束 ，警告任何旨在干擾軍隊忠誠及紀律的行為，都將透過適當的軍法處置。

美聯社指出，五角大廈一貫力求保持政治中立，這次直接調查一名在任國會參議員實屬罕見，明顯是回應總統川普早前的指責。

凱利等六人發布長達1.5分鐘的影片，呼籲軍隊抗拒川普的「非法命令」後，川普即指責他們的言論已構成「最嚴重的煽動叛亂行為」，都是叛徒，應該遭到逮捕、面臨審判、甚至處死。

在五角大廈發出聲明的同時，國防部部長赫塞斯(Pete Hegseth)在X發布影片，形容這六人是「煽動叛亂六人幫」(Seditious Six)，但解釋只調查凱利，因為他作為退役軍官，仍然受制於UCMJ，另外五人則不在國防部處理範圍。

凱利回應表示，他堅守對憲法的誓言，並斥國防部調查是「霸凌者」所為，「如果此舉意在脅迫我和其他國會議員的工作和對這個政府追究責任，行不通的」。

