政府效率部成立10個月悄然解散 馬斯克目標未達預期

中通社／綜合24日電
馬斯克曾經主導政府效率部大幅裁減聯邦雇員。(路透)
川普於今年1月20日就職首日下令成立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE）23日悄然解散。人事管理局局長證實，該部門「已不再存在」，其原有職能已由人事管理局接管。

盡管DOGE宣稱截至4月20日已為聯邦政府節省約1600億美元，但這與該部門領導人馬斯克此前高調提出的「削減1兆美元聯邦支出」目標，占比不到五分之一。

報導稱，美國本屆政府任內的整體財政支出不降反增，與DOGE的初衷形成鮮明對比。其採取的大規模裁員、關停機構、削減公共服務等激進措施，也因缺乏透明度和公眾問責而飽受批評。

今年5月底，馬斯克宣布辭去DOGE職務，隨後因反對川普力推的「又大又美法案」與其公開決裂，標誌著這一改革實驗的重大轉折。此後，DOGE總部人員自夏季起陸續撤離，運作幾近停滯，外界對其提前終止早有猜測。

有分析指出，DOGE的迅速設立與無聲解散，反映出川普政府試圖通過非傳統手段重塑聯邦官僚體系的努力遭遇現實阻力。一方面，激進改革難以在複雜的政治與法律框架中持續推進；另一方面，缺乏制度支撐與國會授權的臨時性機構，難以實現長期政策目標。

DOGE由特斯拉首席執行官馬斯克與保守派活動家拉馬斯瓦米共同領導，旨在通過大幅削減聯邦開支、精簡機構和裁員等方式提升政府運行效率。川普曾賦予其廣泛權限審查聯邦預算與人員結構。

