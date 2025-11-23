政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡

我的頻道

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
政府效率部創立之初，由馬斯克一手主導。(美聯社)
政府效率部創立之初，由馬斯克一手主導。(美聯社)

原應運作到2026年7月的美國政府效率部宣告解散；這個部門作為川普承諾削減政府規模的象徵成立，但批評者表示，它幾乎沒有帶來顯著的節省效果。

本月稍早，當被問及政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）的狀況時，人事管理局（Office of Personnel Management, OPM）局長庫波（Scott Kupor）告訴路透：「那個部門不存在了。」

庫波還說，政府效率部不再是一個「集中實體」；這是川普政府首次公開提到政府效率部的結束。

這個1月成立的機構，在川普第2任期的最初幾個月，在華盛頓大刀闊斧，快速地縮減聯邦機構、削減其預算或將其工作重點轉向川普優先事項。根據庫波和路透審查的文件，人事管理局此後接管了政府效率部的多項職能。

至少兩名著名的政府效率部員工現在參與了國家設計工作室（National Design Studio），這是川普8月簽署行政命令成立的一個新機構，由Airbnb聯合創辦人傑比亞（Joe Gebbia）領導，川普的命令指示他美化政府網站。

傑比亞曾是億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的政府效率部團隊成員。

政府效率部的消亡，與數月來政府上下為其吸引關注的努力形成鮮明對比。

政府效率部聲稱削減了數百億美元的支出，但由於該部未提供細部公開會計紀錄，外部金融專家無法證實。

白宮發言人休斯頓（Liz Huston）在給路透的電子郵件中表示：「川普總統獲得了減少整個聯邦政府浪費、欺詐和濫用的明確授權，他將繼續積極兌現這一承諾。」

5月馬斯克與川普的不和浮上檯面，儘管如此，川普政府官員也並未公開表示政府效率部不復存在。

川普在其任期稍早簽署行政命令，明定政府效率部將持續到2026年7月，儘管如此，川普和他的團隊今年夏天以來持續在公開場合暗示政府效率部已經結束。

在對記者的聲明中，川普經常使用過去式來談論政府效率部。

川普 馬斯克 白宮

