格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

編譯俞仲慈／綜合報導
宣布將辭職的聯邦眾議員格林曾是川普盟友，一直高舉MAGA大旗。(美聯社)
共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)與總統川普公開決裂後，21日突然宣布辭去國會議員職務，震驚各界，連川普本人也態度放軟，希望格林有一天重返政壇。

川普22日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)電話訪問時坦承，盡管與格林關係破裂，但仍希望格林未來重返政壇，並強調：「我非常希望看到她這樣做，她需要休息一下。」

「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營大將格林21日晚間突然發布影片，宣布明年1月辭職，白宮官員透露，川普事先並未收到消息，就連眾院議長強生(Mike Johnson)也沒有被提前告知，知情人士向NBC證實：「全世界都是同時知道的。」

報導指出，格林長期以來始終是川普堅定盟友，不過最近數周，她公開指責川普過度關注國際事務，忽視一般國人切身利益，惹惱川普，不但稱她為「叛徒」(traitor)，同時也撤回對她連任的支持。

格林也全力推動艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案公開並點名川普從中阻撓，川普原本宣稱公開檔案是一場騙局，不料一周前改變立場，隨後國會投票通過法案，強制司法部公開檔案，川普也簽署該法生效。

不過與格林關係密切的匿名人士透露，格林個人堅信參選絕對可以連任，但問題不在競爭對手，而是格林與三名20多歲的子女不堪飽受外界威脅與嘲諷。

匿名人士強調：「格林非常期待有朝一日能夠自由現身公眾場合，在餐廳和機場不再受到騷擾，也不再成為各大電視媒體頭條新聞，可以肯定的是，她可能會選擇退居幕後，做一個普通人。」

至於川普對格林貼上的「叛徒」標籤，匿名人士反駁道：「她曾是川普在國會最堅定的盟友，從未真正背棄他，當眾院無人聲援時，她挺身而出支持他，看到這種情況，她感到失望，但她不是那種看到自己不認同的事情就視而不見的人。」

川普與格林關係未來能否修復，他在NBC訪問中意有所指的強調：「我可以和任何人化解分歧。」

