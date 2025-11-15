我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持

記者顏伶如／綜合報導
自由派促民主黨在下月談判時全力施壓，爭取延長健保補貼，即使明年1月再次導致政府停擺也在所不惜。(美聯社)
自由派促民主黨在下月談判時全力施壓，爭取延長健保補貼，即使明年1月再次導致政府停擺也在所不惜。(美聯社)

美國史上聯邦政府停擺最久的風波才剛落幕，另一次停擺危機似乎又將出現。國會山莊報(The Hill)14日報導，同意政府在關門43天之後重啟的參院兩黨協議並未解決即將到期失效的「歐記健保」(ObamaCare)保費補貼，引發民主黨人士不滿。國會通過的臨時預算開支法案將於2026年1月30日截止，越來越多自由派國會議員要求民主黨同僚到時候一定要向共和黨施壓，要求延長「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費抵稅，就算兩黨僵持導致聯邦政府再次停擺也在所不惜。

民主黨加州聯邦眾議員瓦爾加斯(Juan Vargas)說：「這回我們絕對要堅守底線，我們非這麼做不可。」他說：「我們如果不在健保方面協助民眾，會看到許多人失去健保，結果生病甚至死亡，或者看到民眾健保費用大幅提高。」瓦爾加斯說：「希望參議員們這次能夠勇敢一些，守住底線。」

日裔加州聯邦眾議員高野(Mark Takano)表示，健保補貼仍是重要議題，共和黨必須處理健保問題的壓力並未解除。

共和黨人士說已做好心理準備，「可負擔健保法」健保補貼是否延長恐有一場硬仗，可能導致聯邦政府再一次停擺。

極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)主席、共和黨馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)表示：「所有人都體認到，從目前法律來看，1月30日很可能出現另一次停擺。」

哈里斯說，正在推動能為聯邦政府自動撥款法案，如果支出法案引發爭議遲遲不能解決，政府可以自動獲得兩周的預算撥款。

民主黨認為，到明年1月他們的訴求可能更有影響力，因為屆時堅持參加健保的民眾被迫支付高漲的保費，而其他人則退保。

民主黨籍加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)說，如何決定其實很簡單。她說，健保補貼對美國人民的未來非常重要，2400萬美國人的健保保費明年恐將漲價兩倍到三倍。

自由派促民主黨在下月談判時全力施壓，爭取延長健保補貼，即使明年1月再次導致政府停...
自由派促民主黨在下月談判時全力施壓，爭取延長健保補貼，即使明年1月再次導致政府停擺也在所不惜。(美聯社)

歐記健保 保費 民主黨

上一則

川普簽行政令 大降牛肉、咖啡等數十種商品關稅

下一則

WSJ：艾普斯坦2324個電郵 逾半提到川普 頻出現柯林頓

延伸閱讀

眾院6民主黨人「跑票」支持政府重啟 理由曝光

眾院6民主黨人「跑票」支持政府重啟 理由曝光
聯邦施壓 加州將撤銷1.7萬張非法移民商業駕照

聯邦施壓 加州將撤銷1.7萬張非法移民商業駕照
明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情

明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

2025-11-12 04:58

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身