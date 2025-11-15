我的頻道

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

記者胡玉立／綜合報導
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)
農業部長羅林斯(Brooke Rollins)13日告訴保守派新聞網Newsmax，為「確保每個領取『糧食券』福利的人真正處於弱勢地位，沒這福利就活不下去」，她打算「讓所有人重新申請『糧食券』」。

俗稱「糧食券」的營養補充援助計畫(SNAP)是美國最大的反飢餓計畫；該計畫服務全國近4200萬人，2024財年成本約1000億元。

農業部決定要求所有「糧食券」福利參與者重新申請，是川普政府最新一項「打擊糧食券詐欺行動 」的舉措。但羅林斯沒有說明何時或如何重新申請。

之前政府關門停擺，聯邦政府糧食券資金耗盡，許多保守派評論員乃至川普總統都發聲批評糧食券的支出。

農業部食品營養服務署(Food and Nutrition Service)指稱，SNAP詐欺行徑可能包括：參與者謊報資格、零售商將福利換成現金、或犯罪分子盜刷電子福利轉帳卡(EBT卡)取得福利。

但反飢餓組織表示，SNAP詐欺行為遠不如川普政府指控的那麼多；更何況，SNAP平均每天只向每位參與者發放約6元福利。

各州管理當局已要求SNAP參與者每半年重新認證一次個人資料，領取福利家庭必須及時更新工作史、收入和其他個人資料。農業部沒有說明羅林斯的計畫與目前各州要求參與者重新申請的做法，有何不同。

羅林斯暗示，她將在未來幾周內宣布改革計畫新方案。羅林斯稍早已指示各州交出SNAP參與者社會安全號碼在內的敏感個資，但此舉正受到法律挑戰。

羅林斯13日向Newsmax表示，目前有29州配合農業部要求，這些州提供的數據顯示，有18萬6000名「已故男女和兒童」正透過SNAP領取福利金。

川普上台後，7月簽署生效「又大又美法」，削減了1860億元SNAP經費開支，並對領取該福利者提出新的工作要求和其他限制，做出糧食券歷來最大規模改革。

川普10日向福斯新聞表示，「SNAP應該提供給窮困的人，但現在的受益人數遠超過應獲該福利的好幾倍。這真的讓國家陷入險境。我完全支持真有需要的人必須得到糧食券，但身體健全者本來可以好好工作，卻因為覺得有這個可以依賴更容易，就辭職不幹了。這不是這項計畫的初衷。」

圖為加州一處食物銀行為糧食券中斷者提供援助。(歐新社)
