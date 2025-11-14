川普上任來政府增聘5萬人 多數集中在國安領域

人事管理局。(路透)

人事管理局局長庫波（Scott Kupor）表示，自川普 總統上任以來，美國政府已雇用5萬名員工，這些新聘人員多數集中在國家安全領域，反映當前政府的施政重點。

路透報導，庫波13日晚間接受採訪時表示，這批新聘員工大部分服務於美國移民暨海關執法局（ICE）。這次的人事變動是川普政府重塑行政體系，同時大幅裁減其他聯邦職位的行動之一。

庫波說：「這是為了重塑人力結構，聚焦於我們認為最重要的優先事項上。」

在對國稅局（Internal Revenue Service）和衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）等政府部門凍結招聘和裁員的同時，川普政府卻增聘這些新員工。

庫波8月曾表示，政府預計今年將裁減約30萬名員工。

川普1月任命億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）啟動精簡240萬名聯邦文職人員的計畫。馬斯克在川普支持下表示，聯邦人力規模過於龐大且效率低落。

川普政府解雇負責執行民權法、徵收稅收以及監督清潔能源計畫的員工。

在這次精簡行動中，約15萬4000名員工接受川普政府的自願離職方案。根據前聯邦員工和工會今年初向路透提供的消息，這些自願離職對天氣預報、食品安全、健康計畫和太空 專案等許多政府職能造成衝擊。