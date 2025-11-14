共和黨承諾商量健保補助 民主黨仍憂心忡忡

政府重啟後，民主黨仍對接下來的健保補貼案前景憂心忡忡。(美聯社)

隨著政府停擺結束，聯邦眾院和參院的共和黨 人表示，他們將與民主黨 人就延長新冠疫情期間旨在幫助數千萬美國人支付醫療保險費的抵稅政策進行談判。但想要兩黨在這項補貼政策於年底到期前達成共識，雖不是不可能，但也絕對不是件容易之事。

美聯社報導，在少數民主黨參議員於本周和共和黨參議員達成協議後，政府停擺正式畫下句點；共和黨參議員承諾，會在12月中旬針對延長「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA，即歐記健保 )補貼進行投票；但即使如此，也無法保證能通過延長，因為許多共和黨人都已經明確表示，希望這些補貼到期失效。

眾院議長強生(Mike Johnson)在12日投票結束政府停擺後表示，這些補貼是「勞民傷財之舉」，總統川普則是在簽署政府重啟法案時說，歐記健保是「一場災難」

即使讓政府停擺了43天，並要求共和黨人在保費大幅上漲前，與他們針對延期進行談判，民主黨人得到的結果仍與希望相去甚遠；但他們表示，會在到期之前再次嘗試。

「他們是否認真還有待觀察，」眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)說；但他表示，民主黨人「才剛開始」。

共和黨人則是一直在私下討論這個問題；有些人希望在做出一些調整後延長補貼，好避免保費大幅上漲；另一批人，像是強生與川普等，則希望對徹底改革歐記健保展開新一輪討論；川普在2017年就曾嘗試要改革歐記健保但未能成功。

健保問題一直以來都是國會山莊上最棘手的問題之一，始終存在深刻的意識形態和政治分歧；圍繞歐記健保的黨派分歧已經持續了十多年，兩黨間因為政府停擺而維持了數周的緊張局勢，分歧更是因健保問題而進一步加劇。

盡管共和黨人長期以來一直試圖要廢除歐記健保，但在尋找替代方案方面，卻一直面臨挑戰；共和黨在2017年的努力，就遇上了這問題，當時亞利桑納州已故參議員馬侃(John McCain)投下了決定性的一票，否決了廢除歐記健保的法案。