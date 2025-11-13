史上最長政府停擺結束 兩黨沒贏家 3/4國人認都要扛責

圖為眾院少數黨領袖傑弗瑞斯(中)12日在眾院投表決結束政府停擺前，與民主黨眾院同僚在國會外向外界說明健保是全民關心議題，民主黨絕不退讓。(美聯社)

美國史上持續最長的政府關門最快可能在12日，也就是第43天結束，但此次停擺沒有贏家，只有傷害，且兩黨都難辭其咎。

美聯社報導，民主黨 人要求的健保條款未能納入開支協議，而掌控華盛頓權力核心的共和黨 人也未能倖免於責難，民調及失敗的州與地方選舉結果印證了這一點。

政府停擺的後果影響數百萬民眾，包括失去收入的聯邦公務員和航班延誤或取消的乘客；俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)中斷，導致食物銀行前大排長龍，加劇人們在假期季前的焦慮情緒。

延長ACA補貼 12月再表決

民主黨議員提出幾項訴求以贏得他們對短期撥款法案的支持，但其中最核心的訴求是延長一項增強型抵稅，該抵稅降低透過「可負擔健保法」(ACA)獲得的醫療保險成本。

ACA補貼將於12月底到期，若沒有這項政策，數百萬國人的平均保費將翻倍；無黨派的「國會預算處」(CBO)預測，明年將有逾200萬人失去醫療保險。

民主黨議員呼籲就此談判，而共和黨人則表示，先通過撥款法案才有辦法談，雙方僵持不下。

為化解僵局，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)最終承諾先通過撥款法案後，12月就延長ACA補貼進行表決投票，但許多民主黨人要求更有保障的方式，而非可能失敗的投票。

民主黨勝選 未改變川普

此次政府停擺的政治利害關係龐大，兩黨領袖幾乎每天召開記者會，以引導輿論風向。

美聯社與NORC公共事務研究中心的民調顯示，約60%受訪者認為，川普和國會共和黨議員要對這次政府停擺負起「很大」或「相當大」的責任，而54%的人對國會民主黨議員抱持相同看法。

至少75%的人認為，每個人至少都要承擔「適度」的責任，凸顯兩黨都難辭其咎。

4日的維吉尼亞州、新澤西州選舉結果，可看出選民對政府關門的意見。

民主黨人獲得壓倒性勝利，而川普則將地方選舉失利怪罪於政府關門；這不僅未改變共和黨的談判立場，川普反而呼籲共和黨人撤銷「費力把事拖」(filibuster)議事規則，形同剝奪多數黨與少數黨談判的必要性。

美停擺 告訴盟友不可靠

CBO表示，政府停擺結束後，美國經濟受到的負面影響將恢復，但無法完全消除，其中包括約110億元的永久經濟損失。