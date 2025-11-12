退伍軍人節談政治 川普：政府將重開 共和黨一大勝利

川普總統11日在阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節紀念儀式致敬後發表談話，表示「我們即將重啟國家運作」。(美聯社)

川普 總統11日在退伍軍人節(Veterans Day)演說中表示，美國史上最長的政府停擺即將結束，稱這是共和黨的「重大勝利」。這番談話使莊嚴肅穆的退伍軍人節儀式，摻雜強烈的政治訊息。

「紐約時報」報導，川普當天在阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)出席活動，並讚揚自己推動將國防部改為「戰爭部 」(Department of War)的努力，稱此舉更契合其政治目標。

川普照例向退伍軍人致敬後話鋒一轉，於國會參院 通過結束政府停擺法案隔天，高調宣傳這項政治成果。

川普說：「我們正在重啟國家，而這原本就不該被關閉。」

這項臨時撥款法案之所以獲得通過，是因部分民主黨參議員倒戈支持共和黨版本，終於打破兩黨長達40多天的僵局。不過，雙方達成的協議並未納入民主黨的關鍵訴求，即延長12月底到期的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)補貼。

法案經參院通過後已送交眾院審議，預期將有助於化解外界對政府停擺期間，聯邦公務員與軍人薪資發放的疑慮。

川普藉退伍軍人節強調他推動恢復「戰爭部」名稱的努力，美國建國後曾使用「戰爭部」長達150年，直到第二次世界大戰結束後才更名為「國防部」。然而，部門更名仍須獲得國會批准，川普政府尚未取得國會同意。

川普此次未遵循退伍軍人節演說傳統，被視為反映他與軍方之間的緊張關係。眾人普遍認為，川普正以非常規、甚至可能引發法律爭議的方式「動用」軍方資源。

曾在越戰期間服役的海軍退役少將史塔克(James R. Stark)指出，軍中成員對川普的態度分歧明顯。他說：「我認為軍官比士兵更質疑川普，因為他迎合社會推崇的男子氣概，但多數軍人對他如何利用軍隊的方式，感到不安且非常不舒服。」

史塔克表明自身看法，說道：「我認為川普總統如今讚揚軍隊，實在諷刺，他幾乎把軍隊當成自己的玩具」。