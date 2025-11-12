我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

眾院今表決 拚聯邦政府重啟 結束史上最久停擺

記者陳熙文、編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾議長強生令全體議員返華府12日投票，聯邦政府可望重啟。圖為強生11日出席維州阿靈頓國家公墓紀念退伍軍人儀式。(美聯社)
眾議長強生令全體議員返華府12日投票，聯邦政府可望重啟。圖為強生11日出席維州阿靈頓國家公墓紀念退伍軍人儀式。(美聯社)

國會創下休會最長時間的53天後，眾院議長強生下令眾議員返回華府，繼參院已在10日晚通過短期撥款法案，眾院12日表決這項得之不易的重啟政府的法案。

共和黨稱已掌握足夠票數 政府最快今重開

國會眾議員11日正陸續返回華府；共和黨表示，已掌握足夠票數通過；，法案若順利通過並交由川普總統簽署成為法律，聯邦政府最快將於12日重啟。 

路透11日報導，眾議員從各地動身返回華盛頓，參加可能結束美國史上政府停擺最久的投票。由於政府停擺，近日數千架航班取消；部分議員選擇從陸路前往華府，威斯康辛州共和黨聯邦眾議員歐登(Derrick Van Orden)表示，他從威斯康辛州的選區開車16小時到華府，因為搭飛機不太可靠。美國航空協會(Airlines for America)11日警告，政府開門後，飛機航班要恢復正常仍需要時間。

共和黨控制的眾院將於12日下午表決一項折衷法案，該法案將恢復撥款給政府機構，並結束10月1日以來的政府停擺。眾院在9月19日通過短期資預算法案後就開始休會，完全不理會民主黨要求的納入延長「可負擔健保法」(Affordable Care Act)醫療補貼條款。共和黨早已決定要對參院民主黨施加通過的壓力。

由共和黨占多數的參院10日已批准該協議，眾院議長強生(Mike Johnson)表示，他認為此案也會在共和黨佔多數的眾院過關。

聯邦政府關門創下最長紀錄，共和黨終於在9日與部分民主黨參議員達成共識，成功在參院跨過程序門檻、打破朝野僵局；參院10日晚間繼續展開一系列表決，最後再度獲得7位民主黨參議員和1位獨立參議員的支持，以60票比40票通過短期撥款法案，讓政府運作至明年1月30日，該法案將進入眾院處理，預計12日會做出表決。

川普11日形容這項協議「非常好」，預期他將簽署該協議成為法律。

川普告訴記者說：「我們已獲得足夠多民主黨人的支持，政府即將重新運作。很遺憾之前被迫關閉，但我們很快就會讓國家重新開放。」

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，一旦眾院通過法案，預料總統將立即簽署成法。

再過幾天，聯邦政府就能全面恢復運作，紓解公務員因政府關門無薪可領，以及仰賴「糧食券」的低收入家庭困境，但全美機場航班延遲和取消的情況，可能要再幾天才能恢復正常。

這項協議讓民主黨內部出現分歧，他們原本希望能延長惠及2400萬人的醫療補貼，該補貼原定今年底到期。

共和黨參議員已同意，川普總統簽署生效該法案後，兩黨將於12月就延長「可負擔健保法」醫療補貼進行獨立投票，但無法保證法案能否通過。眾議長強生也尚未表明眾院是否會舉行醫療健保的投票。此舉讓民主黨心中極為不安，擔心共和黨食言。

兩黨目前達成的協議將政府資金延長至明年1月30日，意味聯邦政府每年仍將增加約1兆8000億元的債務，而國債總額將達38兆元。

 

此外，該協議確保俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)不至於斷炊，直到2026年9月30日的財政年度結束。

共和黨 眾院 民主黨

上一則

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

延伸閱讀

參院通過2黨臨時預算協議 送眾院表決…政府有望本周開門

參院通過2黨臨時預算協議 送眾院表決…政府有望本周開門
參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步
川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺
政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣