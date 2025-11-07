裴洛西宣布退休不選連任 川普：邪惡女退休對國家是好事

前眾院議長裴洛西宣布，將不再競選連任，結束近40年的國會生涯。(路透)

現年85歲的眾院 前議長裴洛西 (Nancy Pelosi)6日宣布，將在本屆眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯畫下句號。

截至今年，裴洛西擔任眾議員已38年， 不僅是美國史上首位女性眾院議長，也可以說是美國政壇最具影響力人物之一。她推動具里程碑意義的歐記健保、氣候變遷立法和基礎建設專案，並與總統川普 正面交鋒。最著名的事件之一是她在川普第一任期發表國情咨文演說後，當場在他背後撕毀講稿。

1987首當選 兩度登議長

川普總統6日在白宮橢圓形辦公室說，「我認為她退休對國家來說是件好事，」川普說「我認為她對國家來說是一個巨大的負擔。我認為她是一個邪惡的女人，工作做得一塌糊塗，給國家造成了巨大的損失和聲譽損害。我認為她很糟糕。」

代表舊金山近40年的裴洛西在宣布退休的影片說：「我將不再尋求競選國會連任。」

這標誌著一段傳奇政治生涯將就此畫下句點，她表示：「在我們邁步向前之際，我想對我深愛的城市說：舊金山，要相信你們的力量。」「我們締造了歷史，也推動了進步。我們一直走在前端，現在更須持續這樣做，積極參與我們的民主，並為我們所珍視的美國理想而奮鬥。」

裴洛西1987年首度當選聯邦眾議員，2007年成為美國史上首位女性眾院議長，任職至2011年，當時民主黨失去眾院控制權，她於2019年重返議長寶座，直至2023年。

中軍事挑釁 她堅持訪台

她曾於2022年8月2日至3日訪問台灣，成為繼1997年時任眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)之後訪台層級最高的美國政要。

她於會見時任中華民國總統的蔡英文時強調，台灣之行向外界清楚表達「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。蔡英文肯定裴洛西是台灣最堅定友人。