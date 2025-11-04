聯邦啟用46.5億緊急資金 11月糧食券將「部分恢復」發放

我的頻道

記者胡玉立、編譯盧炯燊／綜合報導
隨著美國政府持續停擺，糧食券將從11月1日起暫停，一名男子手持標語牌「SNAP餵養家庭」。(路透)
隨著美國政府持續停擺，糧食券將從11月1日起暫停，一名男子手持標語牌「SNAP餵養家庭」。(路透)

川普政府3日允諾動用緊急資金46.5億元，支付11月所有合格家庭一半金額的SNAP福利金。這是在聯邦法院下令農業部(USDA)提供資金，以免全國約低收入的4200萬人領不到俗稱糧食券的(SNAP)營養補充計畫福利金之後，做出回應。

華盛頓郵報報導，農業部曾宣稱，無權用動用總計55億元的緊急資金支付糧食券，資金會在11月1日中斷。但羅德島州和麻州聯邦法院法官10月31日雙雙裁決，下令政府必須維持糧食券運作，並要求農業部3日提供最新進度。

農業部律師3日提交簡報表示，農業部將遵守羅德島州法官命令，「今天撥付全部SNAP應急資金以履行義務」。聯邦政府每月通常為SNAP撥款近90億元。

負責食品營養和消費者服務的農業部副部長佩恩(Patrick Penn)表示，食品營養服務局將動用約4.5億元應急資金支付各州11月管理計畫費用，另以1.5億元用於波多黎各和美屬薩摩亞群島糧食援助計畫，剩餘46.5億元用於支付SNAP福利金，約涵蓋各合格家庭當前福利金的50%。

全國婦女法律中心在華府農業部長打出字幕，要求聯邦政府釋出剩下的聯邦款項經費，以免...
全國婦女法律中心在華府農業部長打出字幕，要求聯邦政府釋出剩下的聯邦款項經費，以免低收人家庭缺少食物。(美聯社)

佩恩並指出，「11月SNAP新申請人無法獲得任何資金。」農業部將制定表格供各州計算合格家庭福利，各州可據以發放SNAP款項。

民主黨領袖和反飢餓組織對農業部3日決定發放部分SNAP款項表示歡迎，但許多人認為川普政府仍應設法全額發放SNAP福利。

共和黨人則繼續指責民主黨人讓政府停擺造成資金僵局。參院多數黨領袖熊恩(John Thune)3日在參院表示，SNAP目前「依靠有限緊急資金運作」，該計畫未來「充滿不確定性」。

若政府停擺問題12月仍未解決，可能導致類似狀況再次發生；加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，一旦資金到位，加州約需一周時間才能完成SNAP福利卡充值。有些州需要更長時間。

此外，農業部的「婦嬰幼兒特別營養補充計畫」(WIC) 資金即在11月1日耗盡之前，川普政府在10月31日悄悄撥款4.5億元以濟燃眉之急。

政治新聞網媒 POLITICO 引述兩名知情人士透露，川普政府是從農業兒童營養計畫裡尚未使用的關稅基金，調撥4.5億元到 WIC。這也是繼10月7日緊急撥款3億元給 WIC 之後，川普政府第二次動用第32條基金(Section 32，即透過開徵關稅所得 )來維持這個福利的運作。

目前全美近700萬人獲該計畫，提供量身訂製的營養、嬰兒配方奶粉及母乳哺育援助。

報導指出，因為申請人數激增以及其他原因，4.5億元的撥款只可維持2至3個星期，早前緊急撥給的3億元也僅維持約2個星期，便陷入無米之炊。

