我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

大又美法案 參院砍更多白卡經費

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參院版本預算法案擴大到兒女年齡已超過14歲的身體健全白卡參加者家長，規定每周必須工作或社區服務20小時。圖為一個指示牌指引訪客前往醫院的財務服務部門。(美聯社)
參院版本預算法案擴大到兒女年齡已超過14歲的身體健全白卡參加者家長，規定每周必須工作或社區服務20小時。圖為一個指示牌指引訪客前往醫院的財務服務部門。(美聯社)

眾院5月底通過「又大又美法案」後送交參院審議，參院財政委員會(Senate Finance Committee)16日公布參院版本草案，其中針對俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，比眾院版本法案刪減更多預算。共和黨目標是讓法案趕在7月4日之前在國會通過，送交川普總統簽署，但紐約時報分析，參眾兩院對法案看法嚴重分歧，能否依照時間表通過立法，出現變數。

對於前總統拜登任內推出的「乾淨能源抵稅」(clean-energy tax credits)福利，參院版本法案比眾院版本給予更緩慢的逐步廢除(phasing out)時程，但對白卡計畫則採取更廣泛、更深入的預算刪減，好讓政府開支平衡。

舉例來說，眾院版本法案對沒有兒女的白卡計畫成年人參加者祭出工作要求的新規，法案允許所有育有兒女的白卡家長得以豁免工作要求，但參院版本計畫則把必須符合工作要求的對象，擴大到兒女年齡已超過14歲的身體健全白卡參加者家長，規定每周必須工作或社區服務20小時。

參院財政委員會主席、共和黨愛阿華州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)在聲明中說，參院版本法案避免4兆餘元的加稅，還能讓2017年川普減稅法案變成永久化。

紐約時報分析，法案經過參院修改之後，最後能否在眾院通過，困難度儼然提高。眾院議長強生(Mike Johnson)以1票之差讓法案終於表決通過後，多次呼籲參院同僚不要對法案做出大幅修改，因為共和黨在眾院僅享些微領先的席次差距。

眾院5月22日通過的法案當中，州稅與地方稅扣除額(state and local tax deduction，SALT)上限從目前的1萬元調高到4萬元，2025報稅年度就會生效。這項條款獲得出身「藍州」高稅州的共和黨眾議員支持。

然而，參院版本法案則把州稅與地方稅抵扣上限維持在目前的1萬元，共和黨目前並沒有出身「藍州」高稅州的共和黨參議員。華爾街日報(WSJ)分析，共和黨參院黨團普遍認為，SALT上限保持1萬元是聯邦政府獲得稅收的管道。

參院 眾院 共和黨

上一則

國安部恢復掃蕩 優先針對雇用「有前科」無證客場所

下一則

「不在乎她說什麼」川普認定伊朗有核武 打臉情報總監

延伸閱讀

參院通過加密幣法案 寫里程碑

參院通過加密幣法案 寫里程碑
參院版本預算法案 進一步砍白卡經費、擴大工作要求

參院版本預算法案 進一步砍白卡經費、擴大工作要求
紐約房仲費禁令上路 房東轉嫁費用恐推高租金 房仲憂行業將受嚴重衝擊

紐約房仲費禁令上路 房東轉嫁費用恐推高租金 房仲憂行業將受嚴重衝擊
亞太裔教育公平法通過 普及改進課程內容

亞太裔教育公平法通過 普及改進課程內容

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病