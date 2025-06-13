鮑爾未及時降息 川普再罵「傻瓜、太晚先生」但稱不會開除他

川普總統(左)12日再度批評聯準會(Fed)主席鮑爾(右)不願降息，對美國不利。(路透)

川普 總統12日再度批評聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)，指他沒有及時降息 ，聲稱如果聯準會調降2個百分點，可為美國每年省下6000億元的利息支出；他形容鮑爾是「傻瓜」(numbskull)。

川普12日在白宮出席法案簽署儀式，取消加州逐步淘汰燃油車，並在2035年起禁售燃油車的規定。

川普指出，政府祭出的關稅政策已經在兩個月內為美國課得880億元，也沒有造成通膨的問題，並指出，他希望鮑爾能夠降息。

聯準會5月開會，認為市場充滿不確定性，選擇保持觀望，並未調整利率；川普表示，美國有很多短期債務即將要到期，如果美國可以降息1個百分點，一年就能節省3000億元、如果降息2個百分點，就能節省6000億元，但鮑爾卻不準備降息。

不過，川普也表示，他沒有要開除鮑爾。

川普說，大家給鮑爾的外號叫「太晚先生」(too late)，指歐洲中央銀行(European Central Bank)已經降息10次，而美國一次都未調整過。

川普表示，美國明明降息可省那麼多錢，卻因為一個「傻瓜」不願意這麼做；川普表示，如果美國面臨通膨，他不介意聯準會升息，但現在通膨下降，揚言「我可能要採取強制行動」(I may have to force something)。

川普認為鮑爾降息的速度太慢，讓聯邦政府的借貸成本大幅提高，認為聯準會應該降息，要是又出現通膨，再升息就好；川普並表示，他在數日前曾與鮑爾見面。

隨著美國核心消費者物價指數(CPI)的數據出爐，川普政府的官員陸續向鮑爾做出批評，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)11日受訪時表示，如果鮑爾做好了他的工作，美國將會節省很多錢，並認為通膨很低，美國經濟已經準備好降息；副總統范斯也在社群平台上表示，聯準會不願降息是「瀆職」(malpractice)。