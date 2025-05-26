參院料阻預算案 強生警告「別踢回眾院」：不要干涉太多

眾院議長強生25日受訪，盼參院不要過多修正眾院通過的「又大又美」預算法案。(美聯社)

國會眾院 22日通過川普總統所謂的「又大又美法案」(big, beautiful bill)後送交參院審議，一般預料可能面臨阻礙。眾院議長強生(Mike Johnson)接受25日播出的有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目訪問時說，希望參院對該法案不要做過多修改。強生還警告參議員 ，不要把法案踢回眾院。

強生對節目主持人塔珀(Jake Tapper)說，眾院處於「非常微妙」且「非常脆弱」的平衡狀態，「我們經過很長時間好不容易達成，所以最好不要干涉太多。」

但包括溫和派的阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、或是保守派的密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)在內等共和黨 人，都對眾院版本稅務法案當中某些條款表示憂慮，例如修改俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、調整抵稅(tax credit)規定。共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)則對眾院版本稅務法案對國家赤字衝擊提出批判。

強生議長在節目中對塔珀表示，指稱法案將讓國家赤字擴大的說法「過度誇張」。他說，參議員必須了解，參院修改後再送回眾院審議的「又大又美法案」版本，必須在眾院取得217票門檻才能立法成功。

共和黨眾院上周最終以217票贊成、215票反對通過「又大又美法案」，只有一位共和黨自家議員跑票，和眾院所有民主黨議員一起投下反對票，非常困難地通過。如果被參院增修後退回眾院，重新再來，眾院共和黨能否再次過關，變數仍多。川普總統欲快速簽署此案怕難以如願。

威州參議員強生25日接受塔珀專訪時則說，不少共和黨同僚對眾院版本的「又大又美法案」存有疑慮，如果沒有大幅修改，法案在參院恐怕不易通過。強生說：「我們確實有辦法擋下法案進蟬，直到總統願意嚴肅面對削減開支、降低赤字。」

強生表示，政府預算刪減的額度應該比眾院版本更多。他說，這是國會「唯一機會」可以讓政府開支恢復到新冠疫情發生之前的「合理」水準。