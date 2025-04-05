關稅掀股災 暴跌2天蒸發6.6兆 川普促鮑爾降息

在川普總統2日宣布對等關稅後，股市連續兩天下跌，那斯達克進入熊市，美股市值累計蒸發6.6兆。（歐新社）

川普總統關稅 措施2日下午宣布後，中國政府4日決定強硬回擊，宣布將自10日起對所有美國進口商品徵收34%關稅；眼看全球貿易戰無法快速終結，股市連兩日震驚大跌，市場損失飆升至創紀錄的6.6兆元。那斯達克 指數較去年12月創下的歷史最高紀錄下跌22%，科技股正式跌入熊市。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）4日表示，關稅及其對經濟和通膨可能產生的影響「遠遠超出預期」，美國經濟更有可能面臨通膨上升和經濟成長放緩。如此說法進一步打擊了股市。

川普則在其社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)敦促鮑爾降息，他以通膨和能源價格下降為由寫道：「這是降息最佳時機」，「降息，鮑爾，別再玩政治了！」

雖然川普總統稱現在是發財的好時機，但重挫的股市仍顯示投資人對關稅戰不具信心。（歐新社）

那斯達克跌幅創紀錄 跌入熊市

4日史坦普500指數下跌6%，那斯達克指數下跌5.8%，道瓊工業指數下跌2231點。股市大量拋售顯示投資者開始意識到，超高關稅和隨之而來的報復行動都不太可能改善全球經濟或企業利潤前景，貿易戰僵局後果嚴峻。

這是股市2020年以來最糟的一周 ，道瓊這一周重挫3000多點也就是7.9%，陷入修正區。那斯達克跌入熊市，史坦普500指數則縮水9.1%。

最新公布的就業報告顯示，3月美國經濟增加22萬8000個就業崗位，之前關稅的不確定性似乎尚未擾亂勞動力市場。但意外強勁的就業報告並沒有為投資者帶來多少安慰。摩根大通分析師3日也已將全球經濟衰退機率上調至60%。

魯比歐：市場正崩潰 經濟未崩潰

國務卿魯比歐（Marco Rubio）承認「市場正在崩潰」，但表示經濟並未崩潰，全球企業都會適應新環境。

鮑爾在美國商業編輯寫作促進協會會議上表示，進口稅可能會「至少導致暫時通膨上升」，「但其影響也可能更持久」，「我們有義務確保物價的一次性上漲，不會成為持續的通膨問題」。

鮑爾對通膨的關注，顯示聯準會未來幾個月可能會維持基準利率在4.3%左右不變，而不是在短期內降息；因為借貸成本較高，有助減緩經濟成長並抑制通膨。

鮑爾同時強調，關稅對經濟的全面影響仍不明朗，聯準會將保持觀望態度，直到經濟情勢更明朗為止。他還提到，有許多企業表示，在更了解關稅影響之前，將暫停新投資。他在問答環節中表示，「包括我們在內，很多人都在等待和觀望。在此不確定時期，這似乎是正確做法。」

鮑爾對關稅影響的描述比3月時要來得負面；當時他表示，關稅導致的任何通膨都可能是暫時的。