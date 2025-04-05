我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

關稅掀股災 暴跌2天蒸發6.6兆 川普促鮑爾降息

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在川普總統2日宣布對等關稅後，股市連續兩天下跌，那斯達克進入熊市，美股市值累計蒸發6.6兆。（歐新社）
在川普總統2日宣布對等關稅後，股市連續兩天下跌，那斯達克進入熊市，美股市值累計蒸發6.6兆。（歐新社）

川普總統關稅措施2日下午宣布後，中國政府4日決定強硬回擊，宣布將自10日起對所有美國進口商品徵收34%關稅；眼看全球貿易戰無法快速終結，股市連兩日震驚大跌，市場損失飆升至創紀錄的6.6兆元。那斯達克指數較去年12月創下的歷史最高紀錄下跌22%，科技股正式跌入熊市。

鮑爾：關稅影響「遠超預期」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）4日表示，關稅及其對經濟和通膨可能產生的影響「遠遠超出預期」，美國經濟更有可能面臨通膨上升和經濟成長放緩。如此說法進一步打擊了股市。

川普則在其社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)敦促鮑爾降息，他以通膨和能源價格下降為由寫道：「這是降息最佳時機」，「降息，鮑爾，別再玩政治了！」

雖然川普總統稱現在是發財的好時機，但重挫的股市仍顯示投資人對關稅戰不具信心。（歐...
雖然川普總統稱現在是發財的好時機，但重挫的股市仍顯示投資人對關稅戰不具信心。（歐新社）

那斯達克跌幅創紀錄 跌入熊市

4日史坦普500指數下跌6%，那斯達克指數下跌5.8%，道瓊工業指數下跌2231點。股市大量拋售顯示投資者開始意識到，超高關稅和隨之而來的報復行動都不太可能改善全球經濟或企業利潤前景，貿易戰僵局後果嚴峻。

這是股市2020年以來最糟的一周 ，道瓊這一周重挫3000多點也就是7.9%，陷入修正區。那斯達克跌入熊市，史坦普500指數則縮水9.1%。

最新公布的就業報告顯示，3月美國經濟增加22萬8000個就業崗位，之前關稅的不確定性似乎尚未擾亂勞動力市場。但意外強勁的就業報告並沒有為投資者帶來多少安慰。摩根大通分析師3日也已將全球經濟衰退機率上調至60%。

魯比歐：市場正崩潰 經濟未崩潰

國務卿魯比歐（Marco Rubio）承認「市場正在崩潰」，但表示經濟並未崩潰，全球企業都會適應新環境。

鮑爾在美國商業編輯寫作促進協會會議上表示，進口稅可能會「至少導致暫時通膨上升」，「但其影響也可能更持久」，「我們有義務確保物價的一次性上漲，不會成為持續的通膨問題」。

鮑爾對通膨的關注，顯示聯準會未來幾個月可能會維持基準利率在4.3%左右不變，而不是在短期內降息；因為借貸成本較高，有助減緩經濟成長並抑制通膨。

鮑爾同時強調，關稅對經濟的全面影響仍不明朗，聯準會將保持觀望態度，直到經濟情勢更明朗為止。他還提到，有許多企業表示，在更了解關稅影響之前，將暫停新投資。他在問答環節中表示，「包括我們在內，很多人都在等待和觀望。在此不確定時期，這似乎是正確做法。」

鮑爾對關稅影響的描述比3月時要來得負面；當時他表示，關稅導致的任何通膨都可能是暫時的。

關稅 鮑爾 那斯達克

上一則

趕新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

下一則

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

延伸閱讀

TikTok交易本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

TikTok交易本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕
受川普關稅波及 任天堂宣布延後美國預購Switch 2

受川普關稅波及 任天堂宣布延後美國預購Switch 2
美國對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

美國對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心
川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

熱門新聞

川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
川普總統表示，科技富豪馬斯克(左)擔任政府特別顧問的任務可能即將結束，馬斯克率領的政府效率部也將功成身退。（美聯社）

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

2025-04-01 08:27

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅