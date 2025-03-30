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稱小甘廼迪政策是「錯誤及謊言」 傳FDA疫苗主管被迫離職

記者盧炯燊 彭尚興／即時報導
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聯邦食品和藥物管理局(FDA)首席疫苗監管管官馬克斯(Peter Marks)於28日宣布請辭。(美聯社)
聯邦食品和藥物管理局(FDA)首席疫苗監管管官馬克斯(Peter Marks)於28日宣布請辭。(美聯社)

聯邦食品和藥物管理局(FDA)首席疫苗監管管官馬克斯(Peter Marks)突然於28日宣布請辭。他在辭職信中直指衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert.KennedyJr)在疫苗接種問題上的立場是「錯誤及謊言」，不僅不負責任，也對公眾構成了危險。

兩位知情人士透露，馬克斯其實是在小甘迺迪的壓力下辭職；事件不僅反映部長與首席專家之間的嚴重矛盾，也令製藥業界擔憂。

小甘廼迪長期以來一直是反疫苗論者，消息指他及其團隊決定將馬克斯趕下台已有數周之久，而且是聯邦衛生與公共服務部(HHS)大改造計畫的一部分。

另一位知情人士則說，小甘廼迪在疫苗問題上的態度，令馬克斯愈來愈擔憂，尤其是小甘迺迪對德州爆發麻疹疫情的冷淡反應，使兩人的分歧浮出水面。

馬克斯在辭職信中，稱讚FDA員工在加快開發高質、安全及有效疫苗方面的工作，「無疑顯著減少了美國新冠肺炎發病及死亡率」，然而他指責對疫苗的懷疑論，已產生令人擔憂的不良健康影響，當前麻疹疫情就是破壞疫苗信心的明顯危險例子。

馬克斯信中指出，「儘管願意努力解決(小甘迺迪)部長對疫苗安全性和透明度的擔憂。然而，事實已經很清楚，部長並不希望得到真相及透明，而是希望他的錯誤信息與謊言能夠被屈從。」

醫師出身的馬克斯是血液腫瘤專家，於2012年加入FDA，擔任生物製劑評估與研究中心副主任，負責為細胞和基因療法等新興治療方法制定指導準則，在生物製藥業頗有聲望。

他的離職可能進一步動搖過去幾年已受到重創的生物科技業，業內人士正密切關注他未來的動向。

與此同時，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導指出，小甘迺迪已將手下掌管的「傳染性疾病暨愛滋病政策辦公室」(Office of Infectious Disease and HIV/AIDS Policy，OIDP)全部員工遣散。該單位主要負責發展、協調和協助傳染性疾病預防政策的制定與執行。

多名衛生官員向CBS News透露，裁撤OIDP只是小甘迺迪縮減衛生部整體四分之一人力之計畫的一部分；衛生部原有約8萬名員工，先前已被馬斯克的政府效率部砍掉1萬人。

疫苗 FDA 麻疹

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