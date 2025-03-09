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抓捕無證客績效不佳 國安部測謊揪內賊：稱將起訴2洩密者

編譯徐薏茹／綜合報導
由於移民與海關執法局(ICE)抓捕的無證客遠未達川普政府目標， 國土安全部懷疑ICE內部人員洩漏消息，因此對員工測謊，試圖找出內鬼。(路透)
由於移民與海關執法局(ICE)抓捕的無證客遠未達川普政府目標， 國土安全部懷疑ICE內部人員洩漏消息，因此對員工測謊，試圖找出內鬼。(路透)

根據彭博(Bloomberg)資訊報導，四名消息人士透露，國土安全部開始對員工廣泛實施測謊，以便找出向媒體洩露搜捕無證移民行動消息的內賊。

「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)和國土安全部長諾姆(Kristi Noem)將移民海關執法局(ICE)逮捕無證移民人數低於預期歸咎於近期的消息走漏，ICE計畫展開行動的城市地點遭到洩露。

諾姆在7日發布的影片中表示：「我們在國土安全部這裡已經發現兩名洩漏消息者，他們一直在向他人透露我們的行動，令執法人員的生命安全面臨威脅。我們計畫起訴這兩名洩密者，讓他們為他們的所作所為負責。」諾姆稱洩密者將被司法部以「重罪」起訴。

她的X貼文寫到：「這些人面臨高達10年的聯邦監禁。我們將找出並根除所有洩密者。他們將面臨刑期，我們會為美國人民伸張正義。」

目前尚不清楚諾姆提到的兩名洩密員工是否透過測謊找出，接受測謊的員工人數或可能接受測謊的人數也尚無法得知，但消息人士表示目前接受測謊的員工來自國土安全部內不同機構。

測謊在國土安全部並非首例，過去在海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)檢查新雇員等時刻也曾實施測謊。但根據消息人士透露，這次測謊機被用來詢問來自不同機構的員工具體的問題，問題與洩露ICE行動機密文件或敏感執法資訊相關。

霍曼和諾姆從上個月開始一直在追查洩漏ICE行動消息的來源。

據報導，其中一次洩密涉及散布消息使被指控為委內瑞拉監獄幫派「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)的成員躲過ICE在科羅拉多州奧羅拉(Aurora)的追捕行動。

在另一起洩密事件中，洛杉磯時報(Los Angeles Times)上個月曾刊登一篇報導，稱ICE正準備在2月底於南加州展開「大規模」移民執法行動。

ICE 國土安全部 移民

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