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矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗

記者洪欣慈／即時報導
美國總統川普（左）與馬斯克的兄弟情誼未來是否可能決裂，引發各方好奇。(美聯社)
美國總統川普（左）與馬斯克的兄弟情誼未來是否可能決裂，引發各方好奇。(美聯社)

世界首富馬斯克與美國新任總統川普，兩人從選前到選後，關係一直密不可分。馬斯克在川普上任首日就被媒體揭露已擁有白宮電子郵件地址，信箱字尾是代表美國總統行政辦公室的「EOP」，川普也為馬斯克在白宮建築群中設立特別辦公室；就職典禮上，馬斯克站在比多數閣員更前面的位子，凸顯馬斯克在川普心中的與眾不同。

作為川普重要金主，又掌控具輿論影響力的社群平台X，馬斯克對川普的影響力不在話下，從內政到外交，以馬斯克為首的矽谷幫都有話語權，耶魯大學歷史學家、暢銷書作家史奈德（Timothy Snyder）形容，「就金錢而言，川普是小人物，馬斯克是大人物」。但兩人關係並非毫無挑戰，首當其衝可能面臨中國、稅制、能源3個議題上的立場歧異考驗，哥倆好甜蜜期能維持多久，是各界關注焦點。

馬斯克影響力跨足內政外交 成全球極右派共主

馬斯克在川普2.0時代的影響力已顯現在內政和外交兩層面。內政上，馬斯克領導「政府效率部」（DOGE），手握裁減政府冗員、刪減支出等大權，白宮日前向聯邦政府雇員提出「延期辭職」計畫，被猜測是受馬斯克啟發；馬斯克對許多政策也都展現聲量，先前H-1B技術人才簽證爭議，矽谷幫讓川普一改第一任期立場，轉向支持簽證。

對於國防，馬斯克也有想法。他對美國的F-35五代戰機，以及六代戰機計畫（下一代空中優勢，NGAD）都有批評，認為現在已進入無人機時代，還研發需人力駕駛的戰機太落伍，曾嘲笑F-35製造商洛克希德馬丁公司「白癡」、批F-35成本太昂貴，引發外界揣測國防是否會是馬斯克刪減預算的開刀對象。

外交上，一場以馬斯克為首的右翼勢力席捲歐洲。CNN報導，馬斯克干預歐洲政治的力道加劇，不只多次譴責歐盟、支持極右翼的德國另類選擇黨（AfD）來試圖影響該國2月議會選舉，對想接近川普政府的英國首相施凱爾也多方阻撓，發文重提10多年前發生在英國的兒童性侵醜聞，批評曾任檢察長的施凱爾應為此坐牢，並推動英國釋放一名被監禁的極右翼人士。

中國、稅制、能源 川普和馬斯克背道而馳的三挑戰

但馬斯克與川普的關係並非堅不可摧，經濟學人分析，除移民爭議，對中國的態度可能造成兩人裂痕。中國是特斯拉工廠主要所在地，也是第二大市場，馬斯克上月19日會見中國大陸國家副主席韓正時，稱特斯拉願深化對大陸投資合作，雖不代表馬斯克一定會在美中對抗時站在中國這邊，但仍可能會發出一些「溫和聲音」來試圖影響對中政策方向。

川普選前力推的企業減稅也可能帶來問題。在川普第一任期扮演重要角色，也是「讓美國再次偉大」（MAGA）基本教義派主要人物的前白宮顧問班農，近期呼籲對企業和富人增稅，可能繼移民議題後，點燃另一波矽谷幫與MAGA派衝突。

能源議題則是第3個挑戰。馬斯克旗下的特斯拉對能源轉型投入甚多，包括開發電池技術、投資太陽能，但川普在能源政策立場上主張減緩再生能源、支持化石燃料，甫上任就將矛頭指向電動車，宣布國家能源緊急狀態、計畫大規模開採石油，可能衝擊馬斯克商業利益。

川普就職前有消息人士向美國政治新聞網站Mediaite透露，川普愈來愈厭倦馬斯克無所不在，以及他「滑稽動作」引起的媒體關注，「若川普持續在影響力上有挫敗感，仍可能選擇拋棄馬斯克」。但史奈德接受衛報採訪時指出，不能高估馬斯克財富的影響力，當川普需要錢做事時，「他就會去找馬斯克」，除非川普現在斷絕關係，否則接下來都將處於這種依賴關係中。

馬斯克 川普 白宮

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