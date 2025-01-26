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理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

想到川普政府求職？必須效忠MAGA、被審查社群貼文

編譯廖振堯／綜合報導
川普政府派遣篩選團隊到各聯邦機構，確保只有完全效忠他的人才會任用，有意加入的人須證明熱衷於「讓美國再次偉大」(MAGA)，其政治立場和社群媒體貼文都將被仔細審查。圖為川普支持者戴著MAGA帽出席造勢活動。(美聯社)
川普政府派遣篩選團隊到各聯邦機構，確保只有完全效忠他的人才會任用，有意加入的人須證明熱衷於「讓美國再次偉大」(MAGA)，其政治立場和社群媒體貼文都將被仔細審查。圖為川普支持者戴著MAGA帽出席造勢活動。(美聯社)

川普總統長期以來聲稱第一任期犯下的最大錯誤就是識人不清。他第二任剛上任，就成立篩選團隊派往各聯邦機構，確保只有完全效忠他的人才會任用，有意加入的人選將面臨一系列嚴格的忠誠度測試，包括是否熱中於「讓美國再次偉大」(MAGA)、政治立場和社群媒體貼文都將被仔細審查。

美聯社報導，正在求職及一些現任官員被告知他們必須證明自己有熱中實施川普議程，並被問到他們的「MAGA啟示」是何時發生的。僅社媒的負面貼文便足以讓求職申請失敗，一名聯邦雇員表示他們曾一度考慮購買川普的迷因加密貨幣，以防總統團隊詢問他們的投票紀錄。

川普交接團隊網站上的一份申請表詢問如「川普總統的競選訊息中哪部分最吸引你？為什麼？」等問題，以及2024年大選中如何支持川普(志工、籌款、電話或上門推銷)，且每個人都須提供他們的社群帳號清單。

白宮總統人事辦公室主任戈爾(Sergio Gor)23日表示正在面試每一個人，現在只要是政務官就須通過白宮的審查，「川普已表達得非常清楚，他不想讓哪些人加入政府」。

一些官員蔑稱這個新的篩選團隊為「MAGA人民委員(commissars)」，引用前蘇聯的共產黨政治委員名稱。三名官員透露，該團隊成員普遍很年輕，而且很多人似乎不具備他們所在機構的特定專業知識或背景。一名官員說他和其他機構的幾位同事都被告知，即使通過初步審查程序、進入申請人名單，他們仍然需要證明自己的誠意，並讓面試官相信他們有熱情申請。

已在白宮工作的人員也須通過重新審查才能任職，大約160名曾在拜登政府工作的國安委員會(NCS)雇員22日被告知回家遠距上班，以便川普團隊確保他們符合資格。

白宮通訊主任史蒂芬．張(Steven Cheung)為此辯護，稱私人企業中沒人會雇用不注重使命的人，政府也不該有例外，並補充說在最高標準下已聘用了1300多人。

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