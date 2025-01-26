我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

最年輕副總統之一 范斯帶3幼兒適應官邸生活

編譯徐薏茹／綜合報導
新任副總統范斯(右)、夫人烏莎(左)和他們的三個年幼孩子已遷入副總統官邸海軍天文台(U.S. Naval Observatory)，正在適應新生活。圖為他們20日出席總統就職典禮。(美聯社)
新任副總統范斯(右)、夫人烏莎(左)和他們的三個年幼孩子已遷入副總統官邸海軍天文台(U.S. Naval Observatory)，正在適應新生活。圖為他們20日出席總統就職典禮。(美聯社)

副總統范斯(J.D. Vance)、夫人烏莎(Usha Vance)和他們的三個年幼孩子遷入副總統官邸海軍天文台(U.S. Naval Observatory)，正在適應新生活。

范斯一家20日在川普的就職典禮上亮相，千禧世代的范斯現年40歲，烏莎為39歲，三個孩子分別為七歲、四歲和三歲，他們是自1993年高爾(Al Gore)一家後第一個帶著孩子入住副總統官邸的家庭。

范斯是自尼克森(Richard Nixon)後最年輕的副總統，1953年1月尼克森開始副總統生涯時同為40歲。

最近范斯在社群媒體X平台上分享他們一家在華府的最新動態，「我的孩子們正在適應副總統官邸的生活，我只想說：謝謝美國的人民。雖然這不是我們的房產，但這裡是我們三個孩子美麗的家園。我們對此心懷感激，會好好照料這裡。」

根據「Number One Observatory Circle」紀錄，海軍天文台官邸建於1893年，坐落於73畝的土地上，周圍環境類似樹林，官邸的33個房間可供公用及私用。

以下是福斯新聞(Fox News)對范斯三個年幼孩子的報導。

長子伊旺(Ewan Blaine Vance)現年七歲，生於2017年6月5日。

去年2月在參院議會上，范斯提到家庭生活，他說伊旺是他的「六歲小寶寶」，隨後笑稱兒子「已經快要不是小寶寶了」。

這一家人在2020年新冠疫情期間迎來第二個孩子威維克(Vivek Vance)，2月他將慶祝五歲生日。

2024年2月12日范斯在參院議會提到威維克，正好是他的生日，他表示自己讀了蘇斯博士(Dr. Seuss)著名的兒童繪本「Oh, the Places You'll Go!」，祝福兒子生日快樂。

三歲的米拉貝爾(Mirable Rose Vance)是范斯家最年幼的孩子，也是唯一的女兒，於2021年12月出生。

米拉貝爾在范斯競選參議員期間曾經於花絮短片中亮相。

在幾日前的總統就職典禮期間，米拉貝爾坐在媽媽烏莎的腿上，手指貼著卡通圖案OK繃，可愛的模樣擄獲不少人的心。

副總統官邸海軍天文台(U.S. Naval Observatory)。(美聯社)
副總統官邸海軍天文台(U.S. Naval Observatory)。(美聯社)

范斯 參院 疫情

上一則

邊境沙皇稱「每天都有軍機遣返航班」數據：每趟開銷多達85.2萬元

下一則

想到川普政府求職？必須效忠MAGA、被審查社群貼文

延伸閱讀

范斯一家遷入華府官邸 帶3幼兒適應新生活

范斯一家遷入華府官邸 帶3幼兒適應新生活
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
51票對50票…范斯投下關鍵1票 赫塞斯防長任命過關

51票對50票…范斯投下關鍵1票 赫塞斯防長任命過關
范斯關鍵1票 赫塞斯國防部長任命過關

范斯關鍵1票 赫塞斯國防部長任命過關

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模