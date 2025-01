陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水

美國總統川普 的密友、世界首富兼科技大亨馬斯克 近日陷入疑似行「納粹 舉手禮」爭議,23日在旗下社群媒體平台「X」發文「抱怨」,在自己的推文動態看到了太多的納粹舉手禮,顯然是在嘲諷外界對他的指控。

美國野獸日報與俄羅斯官媒RT報導,馬斯克上「X」發了一系列涉及納粹的笑話,幾個小時後繼續開了另一串貼文挑釁黑粉,並在一篇貼文自嘲,「如果我在我的動態再看到一個該死的納粹舉手禮,我就要瘋掉了」,隨後加上一個「傻臉」表情符號,「這個演算法太爛了」。

If I see one more damn Nazi salute in my feed, I’m gonna lose my mind 🤪 This algorithm sucks!!

馬斯克在接下來的另一篇發文寫到,「這個平台的推薦演算法太爛了!我現在就想和經理談談!!」,同時又發了法國總統馬克宏與動作巨星阿諾史瓦辛格做出類似手勢的影像。

The recommendation algorithm on this platform sucks!



I want to talk to the manager right now!!