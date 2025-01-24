陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水

特斯拉電動車和SpaceX執行長馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢，遭質疑行「納粹舉手禮」。(路透)

美國總統川普 的密友、世界首富兼科技大亨馬斯克 近日陷入疑似行「納粹 舉手禮」爭議，23日在旗下社群媒體平台「X」發文「抱怨」，在自己的推文動態看到了太多的納粹舉手禮，顯然是在嘲諷外界對他的指控。

美國野獸日報與俄羅斯官媒RT報導，馬斯克上「X」發了一系列涉及納粹的笑話，幾個小時後繼續開了另一串貼文挑釁黑粉，並在一篇貼文自嘲，「如果我在我的動態再看到一個該死的納粹舉手禮，我就要瘋掉了」，隨後加上一個「傻臉」表情符號，「這個演算法太爛了」。

If I see one more damn Nazi salute in my feed, I’m gonna lose my mind 🤪



This algorithm sucks!! — Elon Musk (@elonmusk) January 24, 2025

馬斯克在接下來的另一篇發文寫到，「這個平台的推薦演算法太爛了！我現在就想和經理談談！！」，同時又發了法國總統馬克宏與動作巨星阿諾史瓦辛格做出類似手勢的影像。

The recommendation algorithm on this platform sucks!



I want to talk to the manager right now!! — Elon Musk (@elonmusk) January 24, 2025

根據此前新聞，馬斯克在20日的川普慶祝就職活動上感謝支持群眾時，將右手放到胸前，然後將手臂筆直伸向了前方、掌心朝下，再轉身向坐在後面的人重複了相同的動作。有些網友稱他的手勢是納粹舉手禮，隨即引發了正反論戰。馬斯克後來上「X」回應，「老實說，他們需要更好的骯髒伎倆，『大家都是希特勒』的攻擊超乏味」。

馬斯克此前已將他當時手勢與納粹主義有任何關係的說法斥為荒謬，以色列總理內唐亞胡也幫忙護，稱他正遭到「錯誤地抹黑」，還是以國的「偉大友人」。不過，馬斯克在一篇推文拿納粹政要赫斯、戈培爾、戈林與希姆萊開雙關語玩笑，倒是讓當初為他緩頰的親以反猶太監督團體「反誹謗聯盟」（ADL）的不滿。

ADL執行長格林布拉特（Jonathan Greenblatt）引用了馬斯克該篇貼文，對嘲諷性回應作出批評，稱「我們之前已經說過了數百次，我們將再說一次，納粹大屠殺（Holocaust）是一次極其邪惡的事件，對此輕描淡寫不適當且具有冒犯性」。

格林布拉特還標記馬斯克，「納粹大屠殺不是一個笑話」。