不合內情曝 拉馬斯瓦米請辭政府效率部 馬斯克獨攬大權

億萬富豪拉馬斯瓦米（中）宣布退出政府效率部，現由馬斯克（右一）獨攬大權。(美聯社)

川普 總統備受吹捧的但定義不明的「政府效率部」（DOGE）才成立不久便傳出內部動盪，外傳同為億萬富豪的共同領導人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）與馬斯克 理念不合，因此被踢出該部，現由馬斯克獨攬大權，拉馬斯瓦米未退出後則有意去競選俄亥俄州 州長。

華盛頓郵報22日報導，原屬總統行政辦公室的「美國數位服務」（U.S. Digital Service）經川普重組為政府效率部；知情人士指出，馬斯克與拉馬斯瓦米在如何運作部門上，理念南轅北轍，在幕後角力幾個月，最後拉馬斯瓦米走人。

拉馬斯瓦米在社群平台X發文表示，「我很榮幸能夠幫助支持創建DOGE。我相信馬斯克和團隊將會成功精簡政府。我很快就會談論更多我在俄亥俄州的未來計畫。最重要的是，我們將全力幫助川普總統讓美國再次偉大！」

兩位政府效率部共同領導人曾在華爾街日報輿情版聯名發表最初的願景專文，由拉馬斯瓦米執筆，明定「三種主要改革：廢除法規、行政化繁為簡、節省開支」。該文章可謂政府效率部的路徑圖，動用法院及政策措施，來拆解行政部門。

川普20日發布的行政命令體現馬斯克的願景，焦點放在科技，想由內部發力改革政府，而這也是馬克斯與拉馬斯瓦米見解破裂的核心點。川普的行政命令，沒有納入拉馬斯瓦米在政府效率部內起草的內容。

美聯社則報導，知情人士透露，拉馬斯瓦米與馬斯克及該部門普通職員的關係並不融洽，更是遭人爆料，自2024年12月初以來，拉馬斯瓦米幾乎沒有處理過與DOGE有關的工作。

此外，拉馬斯瓦米在社群媒體上發表「反對發放外國人工作簽證H-1B」的言論，令馬斯克及川普的核心圈感到不滿。

去年12月底，拉馬斯瓦米曾批評了美國文化，並稱美國科技公司雇用外國員工的部分原因是美國存在著一種崇尚平庸而不是卓越的心態。這也讓呼籲放開外國高素質工程師移民簽證的馬斯克感到不悅。

隨著馬斯克獨掌DOGE的消息傳出，未來的政府改革動向備受矚目。有人臆測川普與馬斯克已減少賦予該部的雄心；政府效率部一開始誓言梳理整個聯邦官僚體系，想大砍開支。不過一些人表示政府效率部仍蓄勢待發，想在新政府發揮重大影響力，部分原因在該部能由白宮內部，賦予馬斯克更強大的控制力，以其見解影響聯邦政府的運作。