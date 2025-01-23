民調逾半贊成驅逐無證客 反對ICE進教堂學校逮捕

紐約一間教會在門上貼出公告，禁止移民和國安部官員入內。（美聯社）

美聯社和NORC公共事務研究中心的民調顯示，許多人贊成加強南方邊境安全，實施一些針對性的驅逐出境政策，但反對在學校和教堂逮捕非法移民 。

半數美國成年人認為提升邊境安全應該作為聯邦政府的首要優先事項，約三成人認為應該為中等優先事項，僅兩成認為是不太重要的議題。

絕大多數國人支持驅逐暴力犯罪的移民，川普 政府的遣返 行動可能從此著手，但川普一開始的行政命令遠不只如此，還包括讓尋求庇護者留在墨西哥，並終止出生子女公民權。

約四成國人支持驅逐所有非法移民，相似比率的人表示反對。

大多數人認為地方警察應該與聯邦移民當局合作，至少遣返一些移民。

21日川普政府取消限制在學校、教堂等敏感場所逮捕移民的政策，儘管這類逮捕行動基本上不受歡迎。

調查顯示，許多人對於大規模驅逐非法移民感到矛盾，驅逐未犯下暴力犯罪的非法移民引起很大分歧，僅約四成人支持，略多於四成的人反對。

約三成人略微或強力支持修改憲法，如果父母非法居住在美國，則其在美國生下的小孩不會自動獲得公民身分，約二成人持中立態度，約半數人略微或強力反對。

一波逮捕行動可能會迅速引起反彈，依逮捕的方式而定，美國移民執法單位長期以來一直遵循阻止在學校或其他敏感場所逮捕家長或學生的指導方針，但川普政府的命令已經引發疑問，質疑這樣的原則是否會持續下去。

民調顯示，政策轉向在教堂、學校等場所逮捕非法移民將極不受歡迎，僅二成左右的人略微或強力支持在學校逮捕非法移民兒童，相似比率的人贊成在教堂逮捕非法移民，約六成人反對這類逮捕行動。

甚至共和黨人也沒有完全支持，不到一半的共和黨人贊成在學校或教堂逮捕非法移民。