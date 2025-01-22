CNN：前弟媳宣誓證詞指赫塞斯虐待妻子

國防部長被提名人赫塞斯(前)在川普總統的宣誓典禮。後為川普總統女婿庫許納。(路透)

國防部 長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)任命案在參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)通過後，將交付全院表決。有線電視新聞網(CNN)22日報導，赫塞斯前弟媳丹妮爾‧赫塞斯(Danielle Hegseth)在宣誓證詞(affidavit)中說，赫塞斯曾經虐待現已離婚的第二任妻子珊曼莎‧赫塞斯(Samantha Hegseth)。

丹妮爾‧赫塞斯對參院 軍事委員會提供宣誓證詞，指控赫塞斯虐待第二任妻子珊曼莎‧赫塞斯，但未說明細節，她也坦承不曾親眼看到赫塞斯對妻子動粗或性虐待。丹妮爾‧赫塞斯2011年嫁給赫塞斯的弟弟，2019年離婚。

丹妮爾‧赫塞斯在證詞中說，珊曼莎‧赫塞斯與赫塞斯結婚時非常擔心人身安全，為了準備萬一必須逃離丈夫身邊，還向親友講好求救暗號。

丹妮爾‧赫塞斯表示，2015年或2016年間，接到珊曼莎‧赫塞斯發送簡訊，內容就有著求救暗號。

丹妮爾‧赫塞斯在證詞中說，多次目睹赫塞斯在家庭聚會酗酒，2013年間兩度看到赫塞斯在公開場合過量飲酒。

她說：「我選擇犧牲個人隱私公開出面，因為我非常憂心赫塞斯任命案對我們軍隊與國家的影響，但我也知道公開發聲將讓對赫塞斯抱持疑慮的某些參議員，將對任命案投下反對票。」

珊曼莎‧赫塞斯對國家廣播公司(NBC)發表聲明說：「我的婚姻裡並沒有肢體暴力。這是我唯一的聲明。我將不會針對婚姻或赫塞斯做出任何發言。請尊重我的決定。」

赫塞斯律師帕拉托(Tim Parlatore)說，丹妮爾‧赫塞斯長期以來都是民主黨 員，也因為身為民主黨員，經常在家庭成員當中製造糾紛。

帕拉托表示，丹妮爾‧赫塞斯討厭赫塞斯，證詞沒有可信度。

他說，丹妮爾‧赫塞斯是在聯邦調查局(FBI)對赫塞斯背景調查時爆料，調查人員查證時卻發現沒有證據。