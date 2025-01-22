我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯爸病情有變？柯文哲向北所請假 直奔新竹戒護探視

川普廢出生公民權 霍楚將採保護行動 詹樂霞提訴抗議

CNN：前弟媳宣誓證詞指赫塞斯虐待妻子

記者顏伶如／即時報導
國防部長被提名人赫塞斯(前)在川普總統的宣誓典禮。後為川普總統女婿庫許納。(路透)
國防部長被提名人赫塞斯(前)在川普總統的宣誓典禮。後為川普總統女婿庫許納。(路透)

國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)任命案在參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)通過後，將交付全院表決。有線電視新聞網(CNN)22日報導，赫塞斯前弟媳丹妮爾‧赫塞斯(Danielle Hegseth)在宣誓證詞(affidavit)中說，赫塞斯曾經虐待現已離婚的第二任妻子珊曼莎‧赫塞斯(Samantha Hegseth)。

丹妮爾‧赫塞斯對參院軍事委員會提供宣誓證詞，指控赫塞斯虐待第二任妻子珊曼莎‧赫塞斯，但未說明細節，她也坦承不曾親眼看到赫塞斯對妻子動粗或性虐待。丹妮爾‧赫塞斯2011年嫁給赫塞斯的弟弟，2019年離婚。

丹妮爾‧赫塞斯在證詞中說，珊曼莎‧赫塞斯與赫塞斯結婚時非常擔心人身安全，為了準備萬一必須逃離丈夫身邊，還向親友講好求救暗號。

丹妮爾‧赫塞斯表示，2015年或2016年間，接到珊曼莎‧赫塞斯發送簡訊，內容就有著求救暗號。

丹妮爾‧赫塞斯在證詞中說，多次目睹赫塞斯在家庭聚會酗酒，2013年間兩度看到赫塞斯在公開場合過量飲酒。

她說：「我選擇犧牲個人隱私公開出面，因為我非常憂心赫塞斯任命案對我們軍隊與國家的影響，但我也知道公開發聲將讓對赫塞斯抱持疑慮的某些參議員，將對任命案投下反對票。」

珊曼莎‧赫塞斯對國家廣播公司(NBC)發表聲明說：「我的婚姻裡並沒有肢體暴力。這是我唯一的聲明。我將不會針對婚姻或赫塞斯做出任何發言。請尊重我的決定。」

赫塞斯律師帕拉托(Tim Parlatore)說，丹妮爾‧赫塞斯長期以來都是民主黨員，也因為身為民主黨員，經常在家庭成員當中製造糾紛。

帕拉托表示，丹妮爾‧赫塞斯討厭赫塞斯，證詞沒有可信度。

他說，丹妮爾‧赫塞斯是在聯邦調查局(FBI)對赫塞斯背景調查時爆料，調查人員查證時卻發現沒有證據。

民主黨 參院 國防部

上一則

「川上拜下」川普帶回單邊主義 美聯社：提供中國外交機會

延伸閱讀

依附美國 台難搭兩岸便車

依附美國 台難搭兩岸便車
赫塞斯參院聽證火藥味濃 駁性侵傳聞「是抹黑」

赫塞斯參院聽證火藥味濃 駁性侵傳聞「是抹黑」
川普能否掌參院共和黨團 人事任命案成指標

川普能否掌參院共和黨團 人事任命案成指標
紐時：川普能否掌控參院共和黨團 人事任命案成指標

紐時：川普能否掌控參院共和黨團 人事任命案成指標

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」
退休族別錯過…好市多、沃爾瑪等賣場 年長者享優惠

退休族別錯過…好市多、沃爾瑪等賣場 年長者享優惠