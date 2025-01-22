川普全面特赦1500名國會暴徒 2重刑犯獲自由

川普特赦國會山莊的1500名暴亂分子，包括被被判刑22年的「驕傲男孩」前領導人塔里歐。(路透)

川普 重返白宮隨即特赦參與2021年1月6日國會山莊的暴亂分子，向大約1500人發出「完全、完整、無條件」的特赦，包括一些被判有暴力行為的人，此外還命令司法部長尋求駁回大約450起仍在審理的案件。

川普這個舉動是兌現競選承諾，但惹來一共和黨 人嚴厲抨擊，他們特別反對特赦襲擊警察的暴徒。

眾院議長強生(Mike Johnson)21日離開國會前往白宮時向媒體表示，特赦應按個別具體情況作出評估而非一刀切，尤其是對暴力犯的全部赦免。他又說未看過特赦名單，故未有機會作出評估。

當記者問及是否支持赦免那些襲擊警察的暴徒時，強生回答說「不知道你指的是哪些案件，這需要評估。」

在川普特赦前，強生19日認為「國會暴亂任何襲擊警察的人都不應獲赦，這是個很簡單的決定，完全取決於總統」。

屬於黨內反川派的阿拉斯加州聯邦參議員 穆考斯基(Lisa Murkowski)直指感到失望，認為全面赦免並不適合那些襲擊警察及令其他人受傷的暴徒，擔心會給那些支持共和黨的人帶來不良影響。

路州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)也強烈反對，強調「襲擊警察的人，如果他們犯罪，就應服刑」。

在2021年參院彈劾川普煽動暴亂時，穆考斯基與卡西迪均倒戈支持彈劾。

緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)、北卡州的聯參議員蒂利斯(Thom Tillis)也同樣表達不滿。

然而共和黨高層的參議院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)則支持川普的做法，並質疑媒體為何不追問拜登赦免之事。

根據川普特赦令而獲釋的人，包括「驕傲男孩」(Proud Boys)前主席塔里歐(Enrique Tarrio)及極右翼組織「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Stewart Rhodes)，兩人分別被判監22年和18年，是國會暴亂中判最重的人。