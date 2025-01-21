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防川普報復 拜登卸任前特赦5親人 也預先特赦佛奇等人

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(右)偕夫人吉兒20日卸下總統職務，圖為兩人走出白宮迎接川普。(美聯社)
拜登總統(右)偕夫人吉兒20日卸下總統職務，圖為兩人走出白宮迎接川普。(美聯社)

前總統拜登20日在任期結束之前最後20分鐘為弟弟、妹妹等五名親人預先特赦，強調親人並未犯法，但擔心新總統川普上台後遭到報復。拜登指出，憂心親人受到攻擊與威脅不會停止。

獲得特赦者包括：拜登大弟詹姆士‧拜登(James B. Biden)與弟媳莎拉‧拜登(Sara Jones Biden)、拜登妹妹薇拉瑞‧拜登‧歐文斯(Valerie Biden Owens)與妹夫歐文斯(John T. Owens)、拜登二弟法蘭西斯‧拜登(Francis W. Biden)。特赦消息發布時，拜登已經離開白宮，前往國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)參加川普就職典禮。

20日早晨，拜登即將離開白宮的最後倒數幾小時，為前白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)、已退休參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)與其他曾與川普公然作對的官員預先特赦(preemptive pardon)。二度執政的新任總統川普先前曾說，上台之後將動用司法部起訴反對政治勢力。國會眾院調查2021年1月6日國會暴動事件特別委員會所有成員與助理特赦，曾經在調查委員會作證的國會警察也在特赦之列。

拜登在聲明中說，特赦不應遭到誤解，獲得特赦的對象不應該被看成曾經做錯事或因此承認過失。拜登表示：「我們國家虧欠這些公務員，感謝他們對國家盡心盡力的奉獻。」

佛奇在新冠疫情期間率領白宮抗疫小組，但因不支持當時總統川普的某些論述，成為保守派民眾討厭對象。

密利曾形容川普是「法西斯主義者」(fascist)，並且列舉川普為何應該為國會暴動負責的詳細事證。

眾院調查國會暴動事件特別委員會共和黨籍成員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)、金辛格(Adam Kinzinger)均獲得特赦。

1975年殺害兩名聯邦調查局(FBI)探員而被判處終身監禁的80歲美洲原住民倡議人士裴提爾(Leonard Peltier)20日獲拜登減刑，改為居家監禁。

拜登總統偕夫人吉兒在卸下總統職務後，在安德魯基地搭乘空軍專機離開華府。(美聯社)
拜登總統偕夫人吉兒在卸下總統職務後，在安德魯基地搭乘空軍專機離開華府。(美聯社)

拜登 川普 白宮

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