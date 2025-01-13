基本教義派挑戰矽谷新貴 「川普2.0」內閣爆發權力衝突

總統當選人川普 的新內閣還沒有上路，川普陣營內部就爆發內戰，焦點是對高科技人才的H-1B簽證，一邊是內定為政府效率部主管的馬斯克 和拉馬斯瓦米，另一邊則是包括前白宮策略長班農等「讓美國再次偉大」(MAGA)基本教義派，對MAGA的激烈派來說，所謂全球競爭，只是讓外來人搶去美國人工作機會的藉口。

川普新政府現在分裂，過去跟隨川普的MAGA幹部對新加入的矽谷新貴本就有不滿，認為他們是來搶權，對於他們現在掌握川普身邊的話語權更是忌妒，兩派衝突混雜權力衝突，還有被馬斯克擁有的X封口的恐懼。

雖然川普已表態支持馬斯克，但爭議並沒有落幕，影響所及，將會決定MAGA與美國未來的走向。

川普還未正式宣誓就任，但參院 已排定14日展開第一批新內閣提名人聽證。

川普勝選後，很快在三個星期中，陸續公布其內閣成員名單，顯然是有備而來，口袋名單早就備好了。川普2.0的人事考量，以忠誠與能否貫徹其政策主張為主要選擇標準，其中在四年前國會動亂中批評過他的，及這四年中與他疏遠的，一律不予考慮。

首先「福斯新聞」是川普選秀第一關，除極右派政治人物爭相上福斯，以博得川普注意，福斯電視主持人也成為川普內閣人才庫。

其次是國會議員。總統與國會的關係，終究會決定人事權的歸屬，以及內閣閣員最後能否順利上任。 目前參院是共和黨主導占多數。

但他提名的閣員，許多人有嚴重的問題：國防部長涉及性侵、衛生部長不相信疫苗，國家情報總監被疑遭普亭收買等等，不僅民主黨參議員反對，就連共和黨議員也相當保留，但是，川普身邊的主戰派卻認為絕不能退讓。川普陣營於是動員MAGA的群眾，把反對者的辦公室電話打爆、社群網頁灌爆，逼迫反對參議員屈服。