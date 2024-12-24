經營承包國防生意 億萬富豪范博格獲川普提名副防長

川普提名金融界富豪范博格出任國防部副部長，范博格曾領導川普首任總統任內的情報顧問委員會。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)節目主持人赫塞斯(Pete Hegseth)國防部 長人事案風波未息，總統當選人川普 22日晚間在社群網站宣布，將提名金融圈億萬富豪范博格(Stephen Feinberg)出任國防部副部長(deputy defense secretary)。華盛頓郵報 報導，范博格在選舉期間支持川普，對於國防包商契約有豐富經驗。

川普22日晚間也宣布，將提名柯伯吉(Elbridge A. Colby)出任負責政策制定的國防部次長(undersecretary)。柯伯吉在第一任川普政府曾任國防部副助理部長。

華盛頓郵報報導，柯伯吉對於中國政策向來持鷹派立場，主張如果台海發生衝突時美國應該協防台灣。

范博格是私募基金「博龍資本管理公司」(Cerberus Capital Management)共同執行長，旗下投資項目包括極音速飛彈。國防合約承包商「戴恩公司」(DynCorp)原本隸屬於「博龍資本管理公司」，2020年被另一家國防公司Amentum收購。

川普第一次執政期間，范博格曾率領情報諮詢委員會(Intelligence Advisory Board)，針對情報蒐集與判斷、反情報事務提供建議。

川普22日晚間在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，范博格是「非常成功的企業家」，將協助「讓五角大廈再度偉大」。

華盛頓郵報報導，范博格在華爾街金融圈向來行事低調，獲川普提名之後可能面臨外界針對經營國防承包生意是否涉嫌利益衝突、個人經歷是否足以勝任國防部副部長等提出質疑。

赫塞斯人事案是否能夠獲得共和黨內足夠支持而在參議院過關，仍是未知數。

川普22日晚間還宣布，退役海軍軍官巴斯(Keith Bass)將出任負責衛生事務的國防部助理部長(assistant secretary of defense)。巴斯在前總統歐巴馬及川普第一次執政期間，都曾擔任白宮醫療小組(White House Medical Unit)召集人，為總統與白宮資深官員提供衛生事務諮詢。